Bianca Belair subió al elenco principal de WWE después de WrestleMania 36. Si bien tuvo un par de apariciones en el ring, aún no logra consolidarse y hoy en día no está siendo utilizada en Raw, debido a motivos eminentemente creativos, los cuales se acrecentaron con la salida de Paul Heyman de la Dirección ejecutiva de la marca roja.

A pesar de que Stephanie McMahon no escatimó en halagos hacia Bianca Belair durante una entrevista, señalando lo atractivo de su personaje y la capacidad atlética que demuestra la joven glaiadora en cada combate que disputa, uno podría suponer de que podía liderar la siguiente camada de superestrellas de la división femenil en la compañía; sin embargo, para Vince McMahon, resulta insuficiente todavía.

► Bianca Belair quiere el Campeonato Femenil NXT

Indistinto de si su ausencia de las pantallas de Raw sea la causa principal o no, existe un anhelo en The EST Of WWE de regresar a NXT para algunos asuntos pendientes.

En una entrevista con Fox Sports, Bianca Belair habló sobre sus objetivos en WWE. Ella quiere convertirse en una campeona en todos los ámbitos. Un título que todavía tiene en la mira es el Campeonato NXT. Ella realmente quiere ese oro y todavía tiene el deseo de mantenerlo después de trabajar tan duro en NXT.

“Por supuesto que quiero ser campeona en Raw, SmackDown. Quiero hacerlo, aunque sé que estoy en Raw en este momento. Antes del final de mi carrera, diré esto: Quiero ser campeona NXT, porque trabajé muy duro en NXT. Ese era mi hogar, ahí es donde empecé. Como si me emocionara hablar de eso. No puedes decir que trabajas duro porque se supone que debes trabajar duro, pero sacrifico más de lo que la gente sabe, y eso es lo que estaba buscando y eso es lo que quiero antes de que termine mi carrera, diez años. Desde ahora, quiero ser campeona NXT algún día. Eso es lo que está aquí en mi corazón".

El deseo de Bianca Belair de convertirse en Campeona NXT no es descabellado. Charlotte Flair marcó el camino y demostró que una Superestrella ya establecida en Raw o SmackDown puede ir a NXT y tomar su título.