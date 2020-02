Las mejores Superestrellas de WWE son las que ganan campeonatos. Es complicado argumentar lo contrario. Todos los grandes nombres de la historia han sido muchas veces monarcas de diferentes títulos. Pero existen excepciones. No tanto si hablamos de luchadores retirados con toda una vida dedicada a los encordados, pero sí si lo hacemos de miembros actuales del elenco. Centrando nuestra atención en la división femenil, vemos que mujeres como Lacey Evans o Bianca Belair nunca han reinado. Y no se puede negar que son dos de las mejores de la empresa.

Si vemos a Belair vemos a una luchadora que sin haber sido campeona se ha hecho un nombre en la marca amarilla, se ha situado como una de las mujeres más prendidas no de la misma sino de todo el imperio McMahon. Porque además de habilidades en los encordados tiene mucho carisma. Demuestra cada vez que aparece lo importante que es saber destacar sin un cinturón colgando del hombro. Y no se puede negar tampoco que ahora está en el mejor momento de su carrera: rivalizando por el Campeonato Femenil NXT con Rhea Ripley así como con la gran estrella Charlotte Flair.

► Bianca Belair presenta a las Brown Skin Girls

No sabemos qué futuro tiene por delante (creemos que uno verdaderamente brillante), pero lo veremos en los próximos años. Próximos años en los que veremos cómo otras luchadoras intentan también triunfar. A algunas de ellas las vemos en esta foto en la que Belair persenta a las Brown Skin Girls. No se trata de una facción que esté pensando lanzar, pero no sería una mala idea. Una especie de The Nexus femenil.

🤎Brown Skin Girls🤎

Aja

Kayden

Mia

Bianca

Simone

MJ

Briana Photographer: @Jeffmadorephoto pic.twitter.com/bgPSlC4ae8 — Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) February 24, 2020

En la imagen vemos a prometedoras mujeres de la marca amarilla: Aja Perera, Kayden Carter, Mia Yim, a ella misma, Simone Johnson, MJ Jenkins y Briana Brandy. A unas las conocemos más, a otras las conocemos mejor; todas sueñan con estar algún día en la posición de Bianca Belair.