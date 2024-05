Bianca Belair con sus padres tras Backlash: France

Ha terminado Backlash: France, donde Solo Sikoa y Tama Tonga vencieron a Randy Orton y Kevin Owens con ayuda de Tanga Loa, Bayley retuvo el Campeonato Femenil WWE ante Tiffany Stratton y Naomi, Damina Priest defendió el Campeonato Mundial de Peso Pesado de Jey Uso gracias a The Judgment Day, Bianca Belair y Jade Cargill se convirtieron en las nuevas Campeonas de Parejas frente a Asuka y Kairi Sane, y Cody Rhodes venció a AJ Styles para seguir siendo el Campeón Indiscutible.

► Bianca Belair tras Backlash

Tras el evento, Jade Cargill y Bianca Belair, las nuevas Campeonas de Parejas de WWE, estuvieron en la conferencia de prensa contestando a las preguntas de los medios. «The EST of the WWE» comentó acerca de la representación en la lucha libre profesional.

«Sí, para ampliar eso… la representación siempre es… no es una petición, es un requisito. Es una cita que siempre he llevado conmigo. Pero creo que esta noche hemos demostrado que, por supuesto, la representación es fundamental para las mujeres. Hemos demostrado esta noche, con nuestra lucha por el título de parejas y con Bayley, Tiffany y Naomi, cómo las mujeres se han destacado esta noche. Hemos demostrado que la gente quiere vernos. Que podemos ofrecer luchas increíbles, y la multitud aquí… la multitud aquí ha sido increíble. Es realmente impresionante. Hubo un momento en el que se hablaba de que la WWE estaba haciendo cosas asombrosas con las mujeres, era un hito. Pero ahora estamos avanzando desde eso, ya no es el primer logro, es la norma. Es normal. Esto es lo que debe ser. Este es el estándar.

«Ser parte de la historia y también parte de la conversación donde la narrativa está cambiando… y ahora tenemos a dos mujeres de color… Somos campeonas de parejas y lo hemos logrado juntas una vez más, continuando así con esa narrativa de que somos excelentes y la gente quiere ver esto. Representamos a esta división de mujeres, y nuestra división de mujeres es tan increíble y talentosa. Y tenemos tantas mujeres increíbles en NXT que también se van a destacar y lograr cosas increíbles. Es emocionante estar a la vanguardia de esto. Y hay muchas más mujeres increíbles que vendrán detrás de nosotras, con mucho más por venir. ¡Y esperamos poder hacer más espectáculos aquí porque la multitud es increíble!».

Así como también de futuras oponentes ahora que son Campeonas de Parejas:

«Queremos dominar esta división de parejas. Hay tantos equipos increíbles en esta división que queremos llevarla a otro nivel. Sé que he dicho que quiero dejar atrás a Damage CTRL y a las Kabuki Warriors, pero Asuka es una de las mejores en esto. Kairi también es excepcional. He estado enfrentándome a Kairi desde NXT y sé que no van a desaparecer fácilmente. Estoy segura de que nos encontraremos con ellas de nuevo. Tenemos tantas mujeres talentosas en esta división de parejas. Están Kayden y Katana, Chelsea y Piper, Shayna y Zoey, y muchas más en NXT… Así que vamos a dominar esta división, pero también queremos elevarla y hacerla aún más increíble, enfrentándonos a todos los equipos de esta división y llevándola al siguiente nivel.»

¿Quieres saber más de Backlash: France?