Bianca Belair: «Nunca estuve tan avergonzada…»

Habían pasado solo unas horas desde que perdiera el Campeonato Femenil SmackDown en 26 segundos ante «The Man» Becky Lynch en SummerSlam 2021 cuando «The EST of the WWE» Bianca Belair se pronunció así: «Ahora mismo estoy intentando ordenar mis pensamientos. Todo pasó muy rápido. Estaba lista para enfrentarme a Sasha Banks y salió Becky, lo que fue un momento asombroso. Estoy contenta de ser parte de ello, pero perdí mi título y ahora mismo estoy muy emocionada. Me siento derrotada. Fue agridulce. Becky Lynch, por lo que ha hecho dentro y fuera del ring, es una leyenda en construcción. Has escuchado la reacción del público. No he visto algo así antes. Estar en el ring y sentir todo eso fue asombroso, pero al mismo tiempo, era la Campeona SmackDown y sé que venía a por mi título. No puedo evitar sentirme triste por la situación y lista para salir ahí fuera y tener mi revancha, porque merezco una revancha».

► La derrota de Bianca Belair en SummerSlam 2021

Casi han pasado tres años de entonces y se acerca una nueva edición de «The Biggest Party of the Summer» en la que quizá no estén ninguna de las dos luchadoras. Pero atendemos a Bianca porque durante una reciente entrevista con Alistair McGeorge de Metro se acordó de aquel momento compartiendo que nunca se sintió tan avergonzada. Tampoco es que ni por ello ni por nada que haya hecho antes o después tuviera motivos para avergonzarse. Belair es una de las Superestrellas de WWE más exitosas de los últimos años.

«26 segundos en SummerSlam fue el momento en el que más avergonzada me he sentido. Mis padres estaban en entre los fanáticos y no entendían qué estaba pasando; no tenían idea de lo que ocurría. Me sentí realmente mal por ellos. Me arriesgo a pasar vergüenza cada vez que salgo en vivo por televisión, así que tengo que aprender a dejarlo pasar. Salimos en vivo todos los días, con la posibilidad de hacer el ridículo, así que ya lo espero. Nunca he tenido problemas como malfuncionamientos en el atuendo o que se me caiga el cabello. ¡Realmente no he tenido un momento embarazoso! Aunque ahora creo que me estoy maldiciendo».

Embed from Getty Images

¿Cuál es tu momento favorito de Bianca Belair en WWE?