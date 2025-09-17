Bianca Belair: «No vieron nada como Wrestlepalooza»

A días de Wrestlepalooza, Bianca Belair habla de este primer evento de WWE en ESPN, así como lo hace de su vida como Superestrella, Montez Ford o sus inicios en la lucha libre. Ahora mismo no está en activo debido a una lesión pero «La EST de WWE» también avisa de que volverá al máximo nivel.
► En palabras de Bianca Belair
Una Superestrella de WWE
“Ser parte de WWE y no venir del wrestling me dio un trasfondo diferente. No veía wrestling cuando era niña; jugaba baloncesto, soccer y atletismo. Fui a tres universidades y corrí en pista, fui vallarista. Después de la universidad hice CrossFit y levantamiento de pesas. Todo eso ha sido clave para mi éxito en WWE. Mi atletismo me ayudó a adaptarme rápido al negocio; lo demás tuve que perfeccionarlo poco a poco, pero mi condición física fue crucial.”
A look back at @BiancaBelairWWE‘s journey from a track & field phenom in Knoxville, Tennessee to the pinnacle of the sports-entertainment world as #WWERaw Women’s Champion. pic.twitter.com/7W5T5SWsCf
— WWE (@WWE) October 5, 2022
Orgullosa de WrestleMania 41
“Estoy muy orgullosa de mi combate en WrestleMania de este año con Rhea Ripley y Iyo Sky. Mostramos mucha fuerza, atletismo y narrativa, y eso es lo increíble de WWE: es entretenimiento deportivo, y me siento muy orgullosa de ser parte de algo así.”
La lucha y la familia
“Viajar y trabajar con mi esposo va de la mano. Hay que balancear cuándo ser cónyuge y cuándo ser trabajador. Nuestra familia viene a casi todos los shows y son muy comprensivos. Las personas con las que trabajamos se convierten también en nuestra familia.”
El ritmo de WWE
“Estamos de gira más de 300 días al año, sin temporada baja, TV en vivo cada semana, y medios entre shows. Hay que estar construida diferente para ser parte de WWE. Cuando eres campeona o estás en la contienda por el título, el horario es aún más intenso con más shows y apariciones mediáticas.”
Bianca Belair we missed you so much #NXTHomecoming
— FADE (@FadeAwayMedia) September 17, 2025
Trabajando con su esposo, Montez Ford
“Me encantaría luchar con mi esposo en el ring; podríamos crear magia juntos. Sería algo nunca antes visto en WWE, especialmente con el acuerdo con ESPN. Es algo emocionante que pasará por primera vez.”
Sobre WrestlePalooza
“Va a ser en nuestra ciudad natal, Indianapolis, el 20 de septiembre. Es algo que la gente nunca ha visto antes. Estoy emocionada y esperamos animarlo en vivo.”
¿Cómo va su recuperación?
“Estoy tratando de recuperarme del dedo lesionado, pero volveré al 100%.”