Bianca Belair: «No vieron nada como Wrestlepalooza»

Bianca Belair

A días de Wrestlepalooza, Bianca Belair habla de este primer evento de WWE en ESPN, así como lo hace de su vida como Superestrella, Montez Ford o sus inicios en la lucha libre. Ahora mismo no está en activo debido a una lesión pero «La EST de WWE» también avisa de que volverá al máximo nivel.

► En palabras de Bianca Belair

Una Superestrella de WWE

“Ser parte de WWE y no venir del wrestling me dio un trasfondo diferente. No veía wrestling cuando era niña; jugaba baloncesto, soccer y atletismo. Fui a tres universidades y corrí en pista, fui vallarista. Después de la universidad hice CrossFit y levantamiento de pesas. Todo eso ha sido clave para mi éxito en WWE. Mi atletismo me ayudó a adaptarme rápido al negocio; lo demás tuve que perfeccionarlo poco a poco, pero mi condición física fue crucial.”

Orgullosa de WrestleMania 41

“Estoy muy orgullosa de mi combate en WrestleMania de este año con Rhea Ripley y Iyo Sky. Mostramos mucha fuerza, atletismo y narrativa, y eso es lo increíble de WWE: es entretenimiento deportivo, y me siento muy orgullosa de ser parte de algo así.”

La lucha y la familia

“Viajar y trabajar con mi esposo va de la mano. Hay que balancear cuándo ser cónyuge y cuándo ser trabajador. Nuestra familia viene a casi todos los shows y son muy comprensivos. Las personas con las que trabajamos se convierten también en nuestra familia.”

 

Ver esta publicación en Instagram

 

Una publicación compartida de Bianca Belair (@biancabelairwwe)

El ritmo de WWE

“Estamos de gira más de 300 días al año, sin temporada baja, TV en vivo cada semana, y medios entre shows. Hay que estar construida diferente para ser parte de WWE. Cuando eres campeona o estás en la contienda por el título, el horario es aún más intenso con más shows y apariciones mediáticas.”

Trabajando con su esposo, Montez Ford

Me encantaría luchar con mi esposo en el ring; podríamos crear magia juntos. Sería algo nunca antes visto en WWE, especialmente con el acuerdo con ESPN. Es algo emocionante que pasará por primera vez.”

Sobre WrestlePalooza

“Va a ser en nuestra ciudad natal, Indianapolis, el 20 de septiembre. Es algo que la gente nunca ha visto antes. Estoy emocionada y esperamos animarlo en vivo.”

Seth Rollins: «Wrestlepalooza inicia una nueva era en WWE»

¿Cómo va su recuperación?

“Estoy tratando de recuperarme del dedo lesionado, pero volveré al 100%.”

