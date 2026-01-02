Bianca Belair muestra una imagen favorable de su recuperación

WrestleMania 41 tuvo a Iyo Sky defendiendo con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que fue de lo más destacado del evento. Sin embargo, la EST de WWE confirmó tras el combate que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación, y su regreso estaría previsto para este nuevo año.

► Bianca Belair se recupera de un dedo fracturado

Aunque en noviembre pasado Bianca Belair mencionó en una entrevista que tenía la esperanza de volver para WrestleMania 42, la ex Campeona acaba de ofrecer a sus fans un vistazo en tiempo real de su recuperación, compartiendo en sus historias de Instagram una serie de fotos personales que muestran su dedo lesionado, el mismo que la ha mantenido fuera de acción desde WrestleMania 41. Las imágenes ofrecieron una cruda mirada a la gravedad del daño (con la articulación totalmente hinchada), pero se vio cómo la recuperación ha ido evolucionando favorablemente, reduciéndose notablemente la hinchazón.

Se desconoce cuándo tendrá el alta Bianca Belair para volver a luchar, pero se ha mantenido bastante activa fuera del ring, ya que ha protagonizado WWE: Unreal de Netflix, Love & WWE: Bianca and Montez, junto a su esposo Montez Ford, y que se transmitió por Hulu; también apareció en la primera temporada de Bel-Air de Peacock. Además, firmó un contrato de representación con la agencia Creative Artists Agency (CAA).