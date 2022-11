Bianca Belair se ha convertido en una de las caras de la división femenina de WWE y dada su popularidad, muchos piensan que podría dar el salto a Hollywood.

Y es que no es la única luchadora que llegado a la industria cinematográfica, la más reciente siendo Liv Morgan en la serie de Chucky, pero antes que ella estuvo Sasha Banks. También hay varios gladiadores que han dado el salto a la actuación, como The Rock, John Cena y Batista.

Bianca está dispuesta a explorar otros caminos en su carrera, por lo que no descarta ser actriz.

«Estoy muy emocionada por eso. Soy alguien a quien no le gusta quedarse quieta en absoluto, me gusta hacer de todo. Me gusta utilizar todos mis talentos. En un momento de mi vida, nunca pensé en ser una superestrella de la WWE, y ahora lo soy», comentó en entrevista con Alistair McGeorge de Metro.