Lash Legend quiere ser más grande que Bianca Belair

En las últimas semanas ha comenzado a llamar más la atención gracias a su alianza con Noam Dar, Oro Mensah y Jakara Jackson en la facción The Meta-Four pero de momento Lash Legend está dando sus primeros pasos como WWE Superstar trabajando en NXT. Comenzó su carrera en 2021 al unirse al territorio de desarrollo después de haber sido una jugadora profesional de baloncesto. Por ahora, no está luchando mucho en televisión, aunque sí apareciendo con regularidad. Aún le queda mucho que demostrar.

Hubo un tiempo en que en su misma situación, a grandes rasgos, estaba Bianca Belair, quien acabó siendo una de las luchadoras más importantes de la marca amarilla y en el presente del main roster, donde es una de las dos líderes de la nueva generación femenil al lado de Rhea Ripley. Y precisamente The EST of WWE es la inspiración de Lash Legend, como esta da a conocer en una reciente entrevista con Steve Fall. Cabe mencionarse que de momento las dos nunca han compartido el cuadrilátero.

«Es asombroso. En primer lugar, ella es un gran ejemplo. Está haciendo historia. Ya ha hecho historia. Así que definitivamente es alguien a quien muchas de nosotras aspiramos a ser y nos inspira, y simplemente queremos seguir el camino de Bianca Belair. Creo que es un gran ejemplo. Siento que muchas de nosotras, como [Kelani Jordan] y yo misma, también vamos a seguir ese camino y superarlo.»

Kelani Jordan también está iniciándose en el McMahon Empire a través del programa de los martes; en su caso, forma una alianza con Dana Brooke. También está apareciendo bastante en pantalla, intentando sobresalir en un elenco femenil donde poco a poco están surgiendo nuevas estrellas, como Tiffany Stratton, la actual Campeona NXT, pero que está hambriento de que muchas de sus mujeres den un paso adelante para quizá el año que viene algunas de ellas ser ascendidas.

After a heated back and forth on social media, @DanaBrookeWWE & @kelani_wwe take on the team of @elektralopezwwe & @lolavicewwe. #WWENXT pic.twitter.com/dGh2oIaRjK

— WWE NXT (@WWENXT) September 1, 2023