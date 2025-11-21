Bianca Belair firmó un nuevo contrato de representación

WrestleMania 41 tuvo a Iyo Sky defendiendo con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que fue de lo más destacado del evento. En el Monday Night RAW de la noche siguiente, solo aparecieron Sky y Ripley, no así la EST de WWE, quien confirmó que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación, y su regreso estaría previsto para el próximo año.

► Bianca Belair explorará opciones fuera de WWE

Mientras se recupera de su lesión, Bianca Belair acaba de dar un importante paso en su carrera, fuera del ring, ya que un informe reciente de Deadline, mencionó que la excampeona Raw ha firmado oficialmente con Creative Artists Agency (CAA) para su representación. Esta firma alimenta aún más las especulaciones de que Belair se está preparando para grandes cambios dentro y fuera de la WWE.

No se ha visto a Belair en la programación de la WWE desde el evento premium en vivo Evolution, donde fue la réferi invitada especial en la lucha sin descalificación entre Jade Cargill y Naomi.

Fuera del ring, Bianca Belair ha protagonizado WWE: Unreal de Netflix, Love & WWE: Bianca and Montez, junto a su esposo Montez Ford, y que se transmitió por Hulu; también apareció en la primera temporada de Bel-Air de Peacock. Ahora, con CAA apoyándola y los fanáticos de la WWE esperando su regreso, la EST de WWE está lista para dar un salto a varios proyectos fuera de la WWE.