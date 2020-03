Podemos afirmar sin temor a exagerar que Montez Ford vivió hace unas horas en Raw el mejor momento de su carrera como luchador profesional. Junto a Angelo Dawkins, los dos formando The Street Profits, se coronaron Campeones de Parejas de la marca roja. Lo hicieron derrotando a Seth Rollins y Murphy con la ayuda de Kevin Owens, que apareció cuando el réferi no miraba para inclinar la balanza a su favor.

Los dos nuevos monarcas han recibido muchas felicitaciones por su enorme triunfo de anoche, tanto públicas, las cuales podemos ver en redes sociales, como privadas. Ahora queremos destacar una en particular, por el añadido emocional que tiene. Bianca Belair es la esposa de Ford. No hace mucho ella misma habló un poco de su relación amorosa, lo cual ninguno de los dos suele hacer demasiado.

Ahora la luchadora vuelve a mencionar en público al luchador para felicitarlo por su triunfo.

My Husband @montezfordwwe is a #RAW Tag Team Champion!

So happy I could be there to share this moment with you! 😘

This is going to be a fun journey!#StreetProfits @AngeloDawkins pic.twitter.com/O2sAoM2prn

— Bianca Belair (@BiancaBelairWWE) March 3, 2020