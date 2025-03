Bianca Belair: «Es un momento muy doloroso para mí»

Bianca Belair habla por primera vez desde que descubrió que Naomi fue quien atacó a Jade Cargill y la llamó «perra desagradecida» en WWE SmackDown. La amistad entre ellas parece rota, a no ser que «The EST of the WWE» vuelva a ser una villana y sigan juntas. De la misma manera, no está claro que vaya a juntarse nuevamente con «The Storm». Y mucho menos que las tres vayan a formar una alianza.

► Un trío que nunca lo fue

En espera de ver qué sigue ocurriendo con estas tres Superestrellas, leamos las declaraciones de Bianca en ESPN’s First Take:

«Es realmente difícil. Esta es la primera vez que hablo sobre esto desde que ocurrió el viernes. Formé un vínculo muy cercano con ambas mujeres. Jade y yo trabajamos mucho para elevar la división de parejas femeninas. Ella fue atacada, y Naomi tomó su lugar para que todo ese esfuerzo no fuera en vano. Nos unimos, pero al final descubrí que Naomi fue la responsable de sacar a Jade. Eso fue muy doloroso para mí. Me siento más herida que cualquier otra cosa, y es complicado porque gané Elimination Chamber y se supone que voy a WrestleMania para un combate importante por el título. Es difícil concentrarme en eso ahora. Es una mezcla de sentimientos. Estoy tratando de disfrutar mi victoria en Elimination Chamber, pero también me duele la ruptura de las Big Three, porque estábamos haciendo cosas increíbles juntas y representando lo que es importante. Ahora mismo, es un momento realmente desgarrador para mí.»

La buena noticia para Belair es que va a desafiar a IYO SKY por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 41.