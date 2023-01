Bianca Belair todavía no tiene una nueva contendiente al Campeonato Femenil Raw. Ello después de haber vencido a Alexa Bliss en Royal Rumble 2023. También debido a que Rhea Ripley eligió a Charlotte Flair, la Campeona SmackDown, como su rival en WrestleMania 39. “The EST of WWE” tendrá que esperar hasta Elimination Chamber 2023 para conocerla, pues entonces se llevará a cabo una lucha dentro de la Cámara de la Eliminación para determinar a quién se enfrentará en el magno Evento Premium.

De todo ello estuvo hablando Bianca Belair en un reciente video que la compañía ha publicado en sus redes sociales:

“Siempre estoy mirando hacia el futuro, como la mejor del presente, y desde que soy Campeona Raw desde hace más de 300 días, el pasado también es muy bueno para mí. En Royal Rumble puse a Alexa Bliss a trabajar, hice exactamente lo que dije que iba a hacer. Le enseñé a Alexa Bliss quien es la mejor en la WWE. Y ahora quiero seguir enseñándolo. En Royal Rumble, Rhea Ripley se ganó el derecho a llamarse a sí misma una de las mejores. Y la verdad es que me encantaría luchar contra ella viendo como dominó ese ring, pero también respeto su decisión de enfrentar a Charlotte Flair.

“Así que todo está bien. Porque todavía tengo la oportunidad de luchar contra lo mejor que la WWE tiene para ofrecer. Ahora tenemos a seis mujeres que van a entrar a la Cámara de la Eliminación donde la ganadora luchará conmigo por el Campeonato Raw en WrestleMania. Entonces, Liv Morgan, Raquel Rodríguez, Nikki Cross, Asuka… todas ellas pueden ganar y no puedo esperar para luchar contra la que lo consiga. Pero no importa quien sea porque demostraré ante ella quien es la Campeona Raw“.

