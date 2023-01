Bianca Belair derrotó a Sonya Deville rumbo a Royal Rumble

Charlotte Flair llegó al ring presentada por Ric Flair para presumir su campeonato de SmackDown y asegurar que era la más grande de WWE y que aunque ahora estaba en la marca azul, RAW era su casa.

Posteriormente, fue interrumpida por Bianca Belair, quien aseguró que ahora la marca roja es su casa, aunque reconoció la carrera y logros de La Reina. Pero de la nada apareció Sony Deville, criticado a ambas, por lo que Bianca la retó a un combate.

Aunque Sonya es una luchadora muy fuerte, Bianca supo contestar con toda su fuerza desde el inicio del combate y solo fue derribada cuando Deville la jaló del cabello.

Pese a que la lucha fue en parte pareja, Bianca supo imponer su calidad y jerarquía y terminó llevándose el combate.

Tras el combate, mandó un mensaje a Alexa Bliss, asegurando que ella saldrá con el Campeonato de RAW de Royal Rumble.

