Bianca Belair da una actualización sobre su recuperación

La lucha abridora de WrestleMania 41 tuvo a Iyo Sky defendiendo con éxito su Campeonato Mundial Femenil contra Rhea Ripley y Bianca Belair en una lucha de triple amenaza, que fue de lo más destacado del evento. En el Monday Night RAW de la noche siguiente, solo aparecieron Sky y Ripley, no así la EST de WWE, quien confirmó que se había fracturado varios dedos de la mano y estará fuera de acción por algunas semanas.

► Se desconoce cuándo Bianca Belair volverá al ring

Evidentemente, Bianca Belair no ha luchado desde su brutal combate en WrestleMania 41, y tampoco ha sido vista en televisión, por lo que está tomándose un merecido descanso. Aún así, recientemente recurrió a sus historias de Instagram y compartió una selfie mostrando su dedo lesionado, que aún estaba visiblemente con el inmovilizador. La ex Campeona WWE no ha anunciado una fecha estimada para su regreso, pero a juzgar por su publicación, vemos que aún se encuentra en recuperación y seguirá fuera de acción en el futuro previsible.

Bianca Belair sigue siendo una de las estrellas más importantes de la WWE, pero su recuperación podría afectar sus planes inmediatos en la compañía. Recordemos que, previo a su combate en WrestleMania 41 estaba en medio de una historia con Naomi y Jade Cargill, quien incluso quedó algunos meses fuera de acción cuando compartía el Campeonato Femenil de Parejas WWE con la EST, por lo que no sería descabellado pensar de que pueda volver a ser insertada en esta historia.