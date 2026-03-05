En WrestleMania 41, Bianca Belair formó parte de una lucha de triple amenaza junto a Iyo Sky y Rhea Ripley, que precisamente fue la última vez que vimos a la EST de WWE en un ring, luego de que confirmara tras el combate que se había fracturado varios dedos de la mano y se anunció estaría fuera de acción por algunas semanas; no obstante, el tiempo se ha prolongado más de lo previsto, y la luchadora todavía sigue en proceso de recuperación, y su regreso estaría previsto para este nuevo año, pero que ha sufrido un revés luego de que se conociera que tenía que pasar por el quirófano.

► Bianca Belair progresa en su recuperación

Si bien la mayoría de sus dedos han sanado, un dedo de su mano izquierda no lo ha hecho por completo, lo cual explica su reciente cirugía. Una vez concretada la misma, la «EST de WWE» compartió una serie de publicaciones y videos en sus historias de Instagram, revelando que el dedo en cuestión se endurece y le causa dolor, pero que se está esforzando por rehabilitarlo y asegurarse de poder moverlo sin dolor. Belair también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fanáticos por su apoyo y oraciones mientras se recupera de su lesión.

«La mayoría de los días después de la terapia, esto es lo que sucede. Mi dedo simplemente se vuelve a endurecer. Siento como si estuviera empezando de cero constantemente y cada vez me duele. Intento moverlo cada hora para que finalmente no sea así. Además, intento evitar que se forme tejido cicatricial de nuevo».

«Veo sus mensajes y agradezco el cariño y la preocupación por mi salud. 🙏 ¡Especialmente al papá que dijo que su hijo de 9 años reza por mí todas las noches! 🥰».

La cirugía en su dedo se realizó el mes pasado, más de nueve meses después de que sufriera la lesión en WrestleMania 41, y ahora está en proceso de recuperación sin que se conozca con certeza cuándo podrá volver a la acción. Evidentemente, con WrestleMania 42 estando a menos de mes y medio, la situación no luce optimista como para que pueda formar parte del evento.