Todavía no se sabe qué estará haciendo Bianca Belair en WrestleMania 40 pero «The EST of the WWE» cree que las pobilidades son infinitas. No tanto así porque en realidad no luchará por ninguno de los títulos individuales ya que el Campeonato Mundial lo defenderá Rhea Ripley contra Becky Lynch mientras que el Campeonato WWE lo expondrá IYO SKY ante Bayley. De todas maneras, también están libres luchadoras como Jade Cargill o Tiffany Stratton. Y a ambas también las menciona en The Gorilla Position.

► Bianca Belair camino a WrestleMania

«Esa es la pregunta en este momento, especialmente porque no gané ni el Royal Rumble ni el Elimination Chamber, los cuales han sido mi ruta hacia WrestleMania en los últimos años, o he sido campeona. Ninguna de esas tres cosas sucedió, así que estoy tratando de averiguar cómo llegaré allí. Espero poder estar allí físicamente y no solo en el cartel. El nombre de Jade Cargill está surgiendo. He estado viendo el nombre de Tiffany Stratton, hemos estado intercambiando palabras.

«Creo que las posibilidades son infinitas. Estoy en una posición en la que nunca he estado antes. Mi camino hacia WrestleMania se ve muy diferente, pero lo estoy tratando como cualquier otro año. Mi dieta es el camino hacia WrestleMania, estoy entrenando como si fuera el camino hacia WrestleMania. Estoy lista para no tener que prepararme. Cualquier oportunidad que se presente, la tomaré«.

Hasta ahora, el menú oficial de WrestleMania es el siguiente:

CAMPEONATO UNIVERSAL INDISCUTIBLE WWE : Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO PESADO WWE : Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre (existe la teoría de que el retador será reemplazado por The Rock)

: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre (existe la teoría de que el retador será reemplazado por The Rock) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL : Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch CAMPEONATO FEMENIL WWE : IYO SKY (c) vs. Bayley

: IYO SKY (c) vs. Bayley CAMPEONATO INTERCONTINENTAL: GUNTHER (c) vs. Ganador del Gauntlet Match del próximo Raw (Ricochet vs. Chad Gable vs. Bronson Reed vs. JD McDonagh vs. Chad Gable vs. Shinsuke Nakamura vs. Sami Zayn).