La Superestrella WWE, Bianca Belair, le hizo una interesante petición a sus fans de WWE. Y es que, en las últimas horas, se sintió molestada por una serie de fanáticos que la persiguieron hasta las auferas de un aeropuerto para poder conocerla y tomarse una foto o una imagen.



Para ella, llegar hasta este nivel ya es demasiado extremo. Y por ese motivo, ha pedido a sus fans a través de una Historia en su Instagram, que, por favor, no la sigan hasta las afueras del aeropuerto cuando se la encuentren. Este es el mensaje que envió:

► Bianca Belair haca una gran y personal solicitud a los fans de WWE

«Los quiero a todos… pero POR FAVOR no me sigan fuera del aeropuerto… no me sigan hasta el ESTACIONAMIENTO y me sigan todo el camino hasta MI COCHE… o se acerquen a mí en el ESTACIONAMIENTO EN MI COCHE en mi hotel. Da miedo».



Sin duda alguna, es una solicitud muy personal de Belair, pero muy aceptable. Generalmente, todas las Superestrellas WWE están abiertas a compartir con sus fans en espacios incluso tan caóticos como los aeropuertos, pero, para todo, hay límites y hay momentos.