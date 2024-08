Beth Phoenix: «Ya no tengo contrato con la WWE»

La miembro del Salón de la Fama -fue inducida en 2017, aunque todavía no estaba retirada ya que tuvo su último combate en 2023- «The Glamazon» Beth Phoenix confirma que ha salido de la WWE y que siempre tendrá amor para la compañía. De ello se viene hablando en los últimos meses, solo faltaba que ella misma corroborara la información. También lo ha hecho la empresa pues ella se encuentra ahora en la sección WWE Alumni.

Embed from Getty Images

► Beth Phoenix, fuera de la WWE

«No lo estoy«, dijo cuando Chris Van Vliet le preguntó si está bajo contrato con la WWE. «Actualmente soy una agente libre. Tengo una excelente relación con WWE. Atesoro mi tiempo allí. Siento que hay más y otras oportunidades que se han presentado, y ahora siento la motivación para explorar qué más hay por ahí y explorarme a mí misma. Mi relación con WWE no ha cambiado. Tengo muchos amigos allí y aprecio y disfruto del producto como siempre lo he hecho. Me encanta NXT. NXT tiene un lugar especial en mi corazón y en el sistema. Ver a las personas ascender y pasar por esa emoción de desarrollarse para las grandes ligas. Amo WWE. Siempre lo haré».

También se viene especulando con la posibilidad de que Beth Phoenix se una a su esposo, «The Rated-R Superstar» Adam Copeland, en AEW. Por otro lado, tampoco sería una sorpresa que ya haya dicho su última palabra en la lucha libre profesional. Ha tenido una gran carrera. Tendremos que esperar a saber más sobre su futuro.

Embed from Getty Images

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Beth Phoenix?