Beth Phoenix regresa a Raw el lunes... ¿Cuándo lo hará Edge?

Ya acaba el mes de febrero, lo que significa que WWE deberá apretar con toda al acelerador en esta ruta derecho y sin paradas para seguir promocionando los combates de WrestleMania 36.

Una de las principales rivalidades actualmente es la de Edge y Randy Orton, quien ya ha enviado al hospital al mencionado e incluso a Matt Hardy.

Por tal motivo, ya se ha podido conocer que Edge regresará a WWE el 9 de marzo. Y no lo hará solo, pues su esposa Beth Phoenix seguramente estará por ahí rondando, dado que estará este lunes 2 de marzo en Monday Night Raw, para brindar una actualización médica del estado de salud de su esposo.

NEXT MONDAY: @WWE Hall of Famer @TheBethPhoenix RETURNS to #Raw to provide a medical update on her husband, @EdgeRatedR! pic.twitter.com/SG53V6Xyy9

— WWE (@WWE) February 25, 2020