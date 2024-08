Beth Phoenix no cierra la puerta a luchar de nuevo

La miembro del Salón de la Fama «The Glamazon» Beth Phoenix habla de la posibilidad de tener un nuevo combate tras su reciente salida de la WWE. Tuvo su última lucha cuando se unió a su esposo, Edge, contra Finn Bálor y Rhea Ripley en Elimination Chamber 2023. No concreta nada acerca de dónde podría volver a los cuadriláteros, o si sería una ocasión especial o varias, o si tiene intención de seguir los pasos de «The Rated-R Superstar» en AEW.

«Es muy difícil decir que estás retirada. Cuando me fui en 2012, esa era la palabra que usaba mucho. ‘Estoy retirada. Estoy retirada,’ porque quería tener una familia. Sabía, para mí, que no iba a ser compatible con actuar y tener hijos. Necesitaba dedicarme a los niños en ese momento. Uso el viejo cliché que todos odian, ‘Nunca digas nunca.’ Realmente depende de las oportunidades y de lo que sea adecuado para nuestra familia. Eso es todo. Evaluamos todo. También las oportunidades de Adam. Recuerdo cuando surgió la oportunidad de Percy Jackson y él estaba a tiempo completo en WWE. Fue muy difícil asumir eso, pero evaluamos todo. Nos sentamos como familia y tomamos esa decisión. ‘Esto es enorme. Esta es la mayor oportunidad de actuación que se nos ha presentado. Necesitas hacer esto. Esto es gigantesco.’ Hablamos sobre decir no a eso. Hablamos sobre todo lo que nos llega como familia y si nos conviene ahora. ¿Cómo afecta a nuestros hijos? ¿Cómo afecta a nuestro matrimonio? Eso también importa», le dice a Chris Van Vliet.

