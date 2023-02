Beth Phoenix dejó un mensaje a Rhea Ripley luego de WWE RAW

El último episodio de Monday Night RAW comenzó con Edge y Beth Phoenix, quienes hablaron sobre su larga rivalidad con The Judgment Day, con Edge incluso reconociendo que cada miembro de Judgement Day se ha convertido en una mejor versión de sí mismo. Acto seguido, los miembros del grupo liderado por Finn Bálor hicieron su aparición, pero sin Rhea Ripley, de quien indicaron que supuestamente estaba ocupada promocionando WrestleMania 39.

The Glamazon afirmó que The Nightmare tenía demasiado miedo de aparecer y enfrentarla, y tras un intercambio de palabras entre los involucrados, se pactó un reto entre Beth Phoenix y Edge contra Finn Bálor y Rhea Ripley para Elimination Chamber. Segundos después, The Judgment Day intentaron atacar a Edge y Phoenix, pero The Street Profits salieron para ayudar a los miembros del Salón de la Fama WWE, con Dominik Mysterio llevándose la peor parte al recibir un Glam Slam.

► Beth Phoenix y Rhea Ripley intercambian mensajes en Twitter

Después del segmento, Beth Phoenix recurrió a su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a Rhea Ripley diciéndole que la extrañaba esta semana. En la publicación, también agregó una foto de Dominik Mysterio mientras recibía el Glam Slam.

“¡Te extrañé esta semana Rhea Ripley!”

Rhea Ripley no tardó en responderle por la misma vía a la miembro del Salón de la Fama WWE con un mensaje amenazante.

“Eres carne muerta caminando”

Recordemos que Rhea Ripley retará a Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown en WrestleMania 39, pero antes tendrá una parada obligatoria en Elimination Chamber, donde Beth Phoenix buscará asegurarse de que la miembro de The Judgment Day no salga ilesa.