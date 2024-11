¿Besar a una chica o la lucha libre? Adam Cole lo tuvo claro

Como pudo verse en un episodio de Total Divas, Tyson Kidd prefirió en una ocasión ver luchar a Bryan Danielson con Roman Reigns en WWE que atender a su esposa, Natalya, quien se le estaba insinuando e incluso se quedó en ropa interior. Obviamente, aquí hay que poner algunos asteriscos, como que se trataba de un reality show guionizado (como todos) o que el productor y ex luchador no querría ponerse cariñoso con miles de personas viéndolo desde sus casas.

No olvidar que Tyson Kidd prefirió ver un Roman Reigns vs Daniel Bryan que a su esposa Natalya, así de irrelevante es. #WWERawpic.twitter.com/Y2vMslKbe8 — Nery (@Phenomenal316) September 19, 2023

► ¿Besar a una chica o la lucha libre?

Pero quedémonos con la situación porque él no es el único que prefiere ver un combate a estar con una chica. Mientras hablaba recientemente en Q101, Adam Cole confirmó la historia de que él mismo rechazó un beso para ver la lucha de Randy Orton contra Rey Mysterio en No Way Out 2006. Y no solo eso sino que además ya la había visto. Quizá no se tratara de amor por los encordados sino de que ella no le gustaba demasiado. Veamos la explicación de la estrella de AEW:

“Es 100% cierto. Sí, sí.”

«Claro, claro, y en realidad nunca llegó a la parte de los besos, ni siquiera pasó. Lo que pasó fue que estaba en la escuela secundaria, como en primero o segundo año, y estaba mi mejor amigo, que salía con una chica que le gustaba mucho. La chica trajo a una amiga que pensaba que yo era muy lindo. Todos estábamos pasando el rato, ellos dos estaban besándose en el otro sofá. Teníamos No Way Out, Rey Mysterio contra Randy Orton — por cierto, yo estuve en ese show. Estuve ahí. Ya había visto la lucha, pero quería verla en DVD, y ella intentaba besarme y yo le dije: ‘Oye, escucha, no ahora, tengo que ver a Rey Mysterio contra Randy Orton.’ Estaba dedicado, amigo, dedicado».

¿Tú qué harías en esa situación?