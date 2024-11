Beneil Dariush y su planes futuros en UFC

Beneil Dariush esperaba originalmente regresar antes de fin de año, pero con el calendario de la UFC ya asegurado para lo que queda de 2024, está buscando una salida temprana en el nuevo año. Aunque este tipo de pausa no es necesariamente algo nuevo para los peleadores, especialmente si tienen lesiones que atender, sí lo es para él.

Desde que se hizo profesional en 2009, Dariush ha peleado al menos una vez cada año consecutivo. Ya sea peleando dos veces al año como en 2023 o cuatro veces en su año de debut con la promoción, el luchador de 35 años ha sido un miembro activo y constante del roster.

Además de algunos contratiempos fuera de la jaula, otro problema para él es encontrar las peleas adecuadas en esta etapa de su carrera. Dariush no se opone a pelear con aspirantes al ascenso, pero como número 8 del ranking de peso ligero, tampoco puede regalar su puesto.

Una de las razones por las que ahora está apuntando a enero para su regreso al octágono es que le lleva un poco más de tiempo prepararse para competir en 155 libras en esta etapa de su carrera. En una entrevista reciente con Inside Fighting, dijo que subir de categoría de peso para que pudiera pelear más a menudo y abrir nuevas oportunidades fue incluso un pensamiento en un momento porque quiere estar lo más activo posible.

«Ha sido un reto y es raro, ya sabes. Comprendo que tengas altibajos, así que yo los tuve durante un tiempo y ahora estoy un poco deprimido, pero no poder pelear ha sido extraño. Lo disfruto mucho. Incluso me planteé pasar a 170 para poder pelear más a menudo, pero creo que aún no he terminado con las 155, así que he estado intentando centrarme en recuperarme de las lesiones cerebrales y cosas así. Quiero asegurarme de que cuando vuelva al octágono no tenga que preocuparme por nada de eso».