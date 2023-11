Dos peleas de cinco asaltos en el peso ligero encabezarán el evento UFC Fight Night 233 en Austin, Texas, el 2 de diciembre, con Beneil Dariush luchando contra Arman Tsarukyan en el evento estelar, mientras que Bobby Green se enfrenta a Dan Hooker en el co-evento principal.

Para Dariush, éste será su primer combate desde que Charles Oliveira rompiera en junio su racha de ocho victorias consecutivas por nocaut técnico en el primer asalto.

Eso había acabado con las esperanzas de Dariush de conseguir una oportunidad por el título en 155 libras después de haber derrotado previamente a rivales de la talla de Carlos Diego Ferreira, Tony Ferguson y Mateusz Gamrot, pero no toda la esperanza está perdida, ya que todavía está sentado en el No.4 en el ranking de peso ligero de cara a su próxima pelea.

Se enfrentará al número 8, Tsarukyan, que ha logrado siete victorias en sus ocho últimos combates en el octágono. Su única derrota durante ese período fue contra Mateusz Gamrot en las tarjetas de puntuación, pero rápidamente volvió a la senda de la victoria después de eso, con victorias consecutivas sobre Damir Ismagulov y Joaquim Silva en los últimos 12 meses.

Dariush vs. Tsarukyan y Green vs. Hooker encabezan el cartel de un UFC Fight Night 233 que cuenta con un cartel principal muy sólido en el que también estarán Sean Brady vs. Kelvin Gastelum, Miesha Tate vs. Julia Avila y Rob Font vs. Deiveson Figueiredo.

Con esta incorporación, el cartel del UFC Austin incluye:

Beneil Dairush contra Arman Tsaukyan

Dan Hooker contra Bobby Green

Rob Font contra Deiveson Figueiredo

Sean Brady contra Kelvin Gastelum

Roman Dolidze contra TBA

Miesha Tate contra Julia Ávila

Veronica Hardy contra Jamey-Lyn Horth

Azamat Murzakanov contra Khalil Rountree

Clay Guida contra Joaquim Silva

Drakkar Klose contra Joe Solecki

Jared Gooden contra Wellington Turman

Melquizael Costa contra Steve García