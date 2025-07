Beneil Dariush, frustrado pero bien

Beneil Dariush se recuperó de una racha de dos derrotas para volver a la senda de la victoria contra un ex aspirante al título de peso ligero de la UFC, pero no estuvo exento de dificultades.

Tras derrotas previas ante Charles Oliveira y Arman Tsarukyan, Dariush venció a Renato Moicano por decisión unánime durante su enfrentamiento en UFC 317, como parte de la Semana Internacional de la Pelea de la promoción de este año.

En la conferencia de prensa posterior a la pelea de UFC 317, describiendo a los periodistas presentes todo lo que sentía en ese momento, Dariush dijo:

«Me siento bien… frustrado. Ya lo he dicho, frustrado, así que intentaré dejar de decirlo, pero me siento bien. Sigo repasando mentalmente ese primer asalto y eso me enfurece aún más».

«Es frustrante porque no sigues el plan de juego que te planteaste. Pierdes la ronda por ello, y luego llegas a la segunda ronda tan enfadado que ya ni siquiera piensas en planes de juego. Solo piensas en encontrar la manera de ganar. Cuanto más le doy vueltas, mejor lo internalizo en lugar de externalizarlo, porque simplemente no suena bien cuando lo digo.

Dariush continuó: “Estaba haciendo muchas fintas y es muy astuto con las manos. Quizás perdí el respeto en el primer asalto; no sé qué hice, pero me conectó con un recto al centro. Es algo que debo tener en cuenta, y aun así me conectó. Definitivamente me impresionó su actuación. Tuve que esforzarme más, pero no importa. No me importa esforzarme más”.

► Beneil Dariush y sus frustraciones en el primer asalto

Beneil Dariush mencionó ese primer asalto con Renato Moicano varias veces mientras hablaba con los medios reunidos, y todos los jueces le dieron ese asalto al brasileño. Un recto de derecha al centro mandó a Dariush a la lona, ​​mientras Moicano se apresuraba a presionar para cerrar el combate, pero Dariush mostró una gran compostura durante el resto de la pelea, con un marcador de 29-28 a su favor al final.