Ben Vickers: «Topuria no tiene nada que hacer en 170 libras»

El entrenador de Jack Della Maddalena cree que si Ilia Topuria sube a 170 libras sería una mala idea.

El deseo del campeón de peso ligero de UFC, Topuria, de hacer un movimiento hacia el peso welter era principalmente para asegurar una pelea con Islam Makhachev, después de que Makhachev renunciara a su cinturón para subir una categoría de peso.

Pero Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) tendrá que superar primero al campeón de peso welter Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC), cuando ambos se enfrenten en el combate principal del UFC 322 el 15 de noviembre en el Madison Square Garden en Nueva York.

El entrenador en jefe de Della Maddalena, Ben Vickers, cree que el ex campeón de peso pluma y actual campeón de 155 libras Topuria (17-0 MMA, 9-0 UFC) sería demasiado pequeño para el peso welter.

«Él es de mi estatura y yo soy enano. Tiene que quedarse donde está. Sería una muy mala decisión que se acercara a pelear con Jack. Son el mismo peleador, en esencia: él es enano y Jack es un poco más grande. Hacen muchas cosas muy bien, y me encanta Ilia. Es uno de mis peleadores favoritos porque creo que pelea como Jack. Son muy parecidos, pero no creo que tenga derecho a subir dos categorías de peso y pelear contra Jack. Pero eso es cosa suya. Si quiere hacerlo, le doy lo que se merece. Lo respeto, y creo que Ilia pronto llegará a un punto como el de Islam, donde podrá hacer lo que quiera porque es imparable.

Topuria, quien llegó a pelear hasta el peso gallo al principio de su carrera, se alzó con el título de peso ligero al noquear a Charles Oliveira en el UFC 317 en junio. Noqueó a Alexander Volkanovski y Max Holloway en peleas por el título de peso pluma antes de dejar vacante su cinturón para subir a las 155 libras. Antes de enfrentarse a Oliveira, «El Matador» dijo que cree tener posibilidades de convertirse en campeón en tres categorías , pero Vickers no lo cree así.