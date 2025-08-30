Ben Vickers: «Makhachev no tiene la barbilla de Muhammad»

El entrenador de Jack Della Maddalena cree que su peleador tiene los atributos para derrotar a Islam Makhachev.

El campeón de peso welter Della Maddalena (18-2 MMA, 8-0 UFC) hará su primera defensa del título contra Makhachev (27-1 MMA, 16-1 UFC) en la pelea principal del UFC 322 el 15 de noviembre en el Madison Square Garden en Nueva York.

Della Maddalena se alzó con el título de peso wélter al vencer a Belal Muhammad en UFC 315 en mayo. El australiano logró mantener la pelea de pie la mayor parte del tiempo, superando a Muhammad en golpes durante cinco asaltos. Sin embargo, su entrenador, Ben Vickers, no está seguro de que Makhachev pueda absorber el mismo daño que Muhammad.

«Simplemente no creo que Islam tenga la barbilla de Belal. Sabemos con certeza que si Jack le da un golpe limpio en la barbilla a alguien, puede caer. Así que podría suceder en el primer minuto, en el minuto 24, o en el tercer asalto. A Jack le gustan las peleas largas. Le gusta estar ahí, pero obviamente no nos pagan por las horas extras. Así que, si surge la oportunidad, con gusto la aprovecharemos. Pero, como vimos, el cardio de Jack… Belal tiene fama de ser el mejor cardio de la UFC y Jack lo superó en cardio. Belal estaba más cansado que Jack hacia el final de la pelea. El cardio de Jack es excepcional. Su potencia es excepcional. Me gusta la pelea, de verdad.

Vickers desmintió la afirmación de que Muhammad perdió contra Della Maddalena porque optó por plantarse y golpearlo en lugar de implementar su lucha. Se le preguntó qué esperaba del plan de Makhachev.

«No creo que vaya a intentar probar su golpeo, pero tampoco creo que se apresure. Es un tipo muy sereno. Es una persona muy habilidosa y de alto nivel. No se apresurará ni correrá a la zaga de Jack, sino que intentará atraparlo lo más rápido posible, aunque solo sea para cansarlo al principio de la pelea y que recupere su equilibrio rápidamente. Recibirá daño de Jack como Belal si está de pie». Así que estoy seguro de que no querrá estar ahí el mayor tiempo posible. Todos hemos oído a Khabib en la esquina regañar a Islam cuando no intenta el derribo. Definitivamente creo que Khabib va ​​a aportar mucho para que Islam intente derribarlo con frecuencia y pronto, pero sin prisas ni pánico. Este tipo es sereno, tranquilo, sereno y sereno, y es un luchador fenomenal.