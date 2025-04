Ben Askren y un «mal movimiento» de Sean O’Malley

Ben Askren cree que la decisión de Sean O’Malley de tener una revancha inmediata contra Merab Dvalishvili es un movimiento arriesgado en su carrera.

O’Malley desafiará a Dvalishvili por el título de peso gallo en el UFC 316 en Newark el 7 de junio. Esta decisión se produce tras su derrota por decisión unánime ante Dvalishvili en el UFC 306 el pasado mes de septiembre.

Askren, hablando en su programa Funky and the Champ junto a Daniel Cormier, explicó por qué cree que es un mal movimiento por parte del ex campeón.

«Creo que es un mal movimiento. Si es golpeado por Merab de nuevo, entonces pierde un montón de atracción porque es como, bueno, ya has perdido contra el campeón dos veces, así que hasta que el campeón se vaya, no te van a dar una tercera oportunidad contra él. Podría haber luchado contra algunos, tal vez, tipos de menor rango».

Askren explicó aún más su razonamiento, sugiriendo que O’Malley podría haberse beneficiado de enfrentarse a oponentes menos propensos a exponer sus debilidades de lucha.

«Contra tipos que no pueden derribarlo, parece una verdadera superestrella, ¿verdad? Es muy emocionante, tiene un ataque muy variado, así que podría haber estado muy bien, haber convertido la pelea en algo más grande. Pero ahora, me siento como todo el mundo se siente, ‘Hey, acabamos de ver esto, no era competitivo. ¿Por qué tenemos que volver a verlo?».

Desde su primer combate, Sean O’Malley se sometió a una operación de cadera, mientras que Merab Dvalishvili defendió con éxito su título contra Umar Nurmagomedov.

A pesar de las habilidades de golpeo de «Suga», Askren sigue preocupado por la revancha.

«Me gustaría que Sean se hubiera tomado más tiempo para mejorar su lucha, pero todavía tiene un golpeo dinámico, tiene capacidades de nocaut. Merab ha sido relativamente imparable buscando en su último puñado de peleas «.