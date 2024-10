Ben Askren relata cómo Francis Ngannou lidia con la ira de Dana White

Al igual que Francis Ngannou , Ben Askren tuvo su guerra de palabras con el CEO de UFC, Dana White. La semana pasada, White criticó a Ngannou y afirmó que se había escapado de una pelea con Jon Jones al optar por firmar con PFL. Askren se identifica con Ngannou y recuerda su experiencia previa negociando con la UFC.

Askren estuvo cerca de firmar con la UFC en 2013, pero nunca se materializó. Era un campeón de peso welter de Bellator invicto que había defendido su título cuatro veces y finalizó su contrato después de una victoria por nocaut técnico sobre Andrey Koreshkov el 31 de julio de 2013.

Después de que White expresó interés en fichar a Askren, cambió su tono, lo que tomó a Askren por sorpresa.

“Dana pasó años mintiendo, diciendo que no quería pelear con los mejores, que no quería desafíos, que estaba huyendo, y eso no podría haber estado más lejos de la verdad. Entonces, fue una lástima tener a este tipo; es esencialmente una calumnia, decir cosas sobre mí que sabía que no eran ciertas. Dana tiene esta parte de su personalidad cuando no puede obtener lo que quiere, y en ese caso, no me ofreció un contrato, así que obtuvo lo que quería.

“Pero luego creo que como yo seguía teniendo éxito y la gente seguía siguiéndome, él quería que me encerraran en un rincón oscuro donde todos me ignoraran o algo así. Pero hizo lo mismo con Cyborg, creo que Randy Couture tuvo una experiencia similar, ahora Francis, pero hay una parte extraña de la personalidad de Dana que, si no consigue exactamente lo que quiere, simplemente empieza a criticar a la gente. Y como tiene un gran micrófono y generalmente es muy sincero y generalmente correcto, la gente simplemente le cree”.

Askren firmó con ONE Championship, donde ganó el título de peso welter de la promoción y lo defendió cuatro veces. Finalmente se unió a UFC en 2018 después de que ONE lo canjeara por Demetrious Johnson . Askren sometió a Robbie Lawler en su debut en UFC en marzo de 2019, pero luego fue derrotado en peleas consecutivas contra Jorge Masvidal y Demian Maia antes de retirarse.

Mirando hacia atrás, Askren deseaba haber firmado con la UFC antes.

“Quería pelear con los mejores en 2013 y en cualquier momento futuro. Y entonces me atrapó en 2019 cuando probablemente debería haberme operado la cadera antes de eso, pero pensé: ‘Oye, esta es mi oportunidad, la voy a aprovechar. No me importa si no estoy optimizado donde debería estar. Tengo una oportunidad, la aprovecho y no me voy a quejar por ello’. Pero sí, me hubiera encantado tener eso en 2013”.