Ben Askren explica porqué es tan difícil retirarse

Los fanáticos de las MMA han visto a los luchadores retirarse y luego regresar tantas veces que las retiradas de MMA nunca se creen del todo la primera vez.

Ben Askren, que se retiró en noviembre de 2019 y luego regresó (para boxear) en abril de 2021 explica por qué a los luchadores les cuesta mantenerse retirados… y no es por amor al deporte.

“Me di cuenta de que la mayoría de los atletas terminan pobres”, dijo Askren mientras aparecía en Dad Saves America. “Y esta es la verdad, como peleador y, obviamente, no hacemos tanto dinero como un jugador de la NBA o la NFL, pero te das cuenta, como en mi última pelea que hice, mi última pelea de MMA hice $ 300.000, a la derecha. Pero como para mí hacerlo de nuevo. No tengo una manera fácil de hacer tanto dinero de nuevo. Mientras que la lucha era como una pelea, me presento, boom, cheque, ahí lo tienes “.

Ben Askren dice que el retiro es difícil porque los atletas terminan pobres

“Pero para estos luchadores, ya sabes, llegan a este punto en el que, de acuerdo, dicen, está bien me voy a retirar”, dijo. “Ya no entreno más, mi cuerpo está hecho polvo. Entonces se retiran y se dan cuenta de que ganar tanto dinero en el mundo real es muy difícil y no ahorré lo suficiente”.

Askren respondió recientemente a una idea de su regreso a las MMA para luchar contra Jake Paul en la PFL. Parecía abierto, pero entiende que la UFC todavía mantiene su contrato y esa pelea no es tan realista.