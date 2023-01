Bellator regresa a París con Mousasi vs Edwards

BELLATOR MMA anunció hoy su tercera visita a París, Francia, con una trascendental pelea estelar de peso medio entre el ex campeón de peso medio de BELLATOR Gegard “The Dreamcatcher” Mousasi (49-8-2) y el No. 2 del ranking Fabian “The Assassin” Edwards (11-2) programada para el viernes 12 de mayo. BELLATOR París: Mousasi vs. Edwards tendrá lugar en el Accor Arena y será televisado en directo en Estados Unidos por SHOWTIME a las 10 p.m. CEST/4 p.m. ET.

En la pelea co-estelar, Sidney “Da Gun” Outlaw (16-5), número 5 del ranking mundial, se enfrentará en territorio enemigo a Mansour “Afro-Samurai” Barnaoui (20-4), de París, en la primera ronda de los cuartos de final del millonario Gran Premio Mundial de Peso Ligero de BELLATOR.

Gegard Mousasi es uno de los competidores en activo más condecorados de las artes marciales mixtas. El ex campeón de BELLATOR, Strikeforce, DREAM y Cage Warriors estará ansioso por volver a la senda de la victoria el 12 de mayo, después de perder su título ante Johnny Eblen en BELLATOR 282 en junio.

Bajo la bandera de BELLATOR, Mousasi ha acumulado dos reinados del título de peso medio, tres defensas del título, y un estelar récord promocional de 9-2 repleto de cuatro nocauts. Mousasi, ahora el contendiente número 1 del peso medio en BELLATOR, se enfrenta a un Fabian Edwards emergente en París para lo que promete ser una de las peleas de peso medio más importantes de 2023 en el AccorHotels Arena.

Animado por la victoria en el título mundial de su hermano, Leon Edwards, Fabian Edwards cree que 2023 es el año en que verá el oro de BELLATOR ceñido a su cintura. Una victoria sobre una leyenda viva como Gegard Mousasi colocaría a “The Assassin” firmemente en control de ese destino; Edwards ha ganado peleas consecutivas sobre Charlie Ward y el ex campeón del mundo Lyoto Machida, a quien acabó viciosamente con golpes en la primera ronda de su enfrentamiento de mayo de 2022.

El destacado luchador de 29 años espera poder añadir el nombre de Mousasi a su floreciente currículum cuando encabece el tercer viaje de BELLATOR a París el próximo mes de mayo con la inminente lucha por el título.

BELLATOR PARIS: MOUSASI VS. EDWARDS EDWARDS CARTEL PRINCIPAL:

SHOWTIME

12 de mayo – 10 p.m. CEST/9 p.m. BST/4 p.m. ET/1 p.m. PT

Pelea estelar de peso medio: #nº 1: Gegard Mousasi (49-8-2) contra nº 2: Fabian Edwards (11-2)

Coevento principal del Gran Premio Mundial del Peso Ligero: 5-Sidney Outlaw (16-5) contra Mansour Barnaoui (20-4)

BELLATOR PARIS: MOUSASI VS. EDWARDS EDWARDS CARTEL PRELIMINAR:

Canal YouTube de BELLATOR MMA | Canal YouTube de SHOWTIME Sports | BBC iPlayer (Reino Unido) | Pluto TV

6 p.m. CEST/5 p.m. BST/12 p.m. ET/9 a.m. PT

Combate de peso ligero: Saul Rogers (15-5) contra Davy Gallon (21-8-2)

Combate de peso ligero: Thibault Gouti (16-6) contra Kane Mousah (14-4)