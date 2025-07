Belal Muhammad y un camino de vuelta al título

Belal Muhammad no está del todo convencido de que los jueces tomaran la decisión correcta en su última pelea.

Muhammad (24-4 MMA, 15-4 UFC) perdió el título de peso wélter de la UFC en su primer intento de defensa, al ser superado por Jack Della Maddalena en 25 minutos en el UFC 315 en mayo.

Después de acumular una impresionante racha de 11 peleas invicto desde 2019, Muhammad finalmente conquistó el título de 170 libras al destronar a Leon Edwards en julio del año pasado. Tras haber trabajado incansablemente para llegar a la cima de la división, «Remember the Name» le está costando aceptar el resultado de su guerra de cinco asaltos con «JDM».

«La pelea contra JDM estuvo reñida», dijo Muhammad esta semana durante una entrevista con Home of Fight. «En mi opinión, creo que gané esa pelea. Podría volver a verla un millón de veces y, sin importar lo que fuera, seguiría viéndome ganar. Como dije, eso te hace subir de nivel. Cada campamento que tengo me va a subir de nivel«

«Esa pelea me va a subir de nivel. Y al final del día, el objetivo es ser el mejor peleador que jamás lo haya hecho, el peleador más completo que jamás lo haya hecho. Así que creo que la próxima vez que me vean en la jaula, se van a sorprender mucho de lo que gané con esa pelea».

Después de tomarse un tiempo para recargar energías tras el UFC 315, Belal Muhammad está listo para volver al octágono. Su compañero y contendiente de peso wélter Ian Machado Garry (16-1 MMA, 9-1 UFC) le dijo recientemente a Ariel Helwani que había aceptado enfrentarse al ex campeón, pero según Muhammad, no se ha hecho ninguna oferta oficial.

«He visto los rumores, pero aún no he recibido la llamada (para pelear contra Machado Garry)», dijo Muhammad. «Así que, bueno, tengo esperanzas. Para mí, lo importante es saber que sigo siendo el número uno de la división. Sigo siendo el tipo en la cima de la montaña. Ya no tengo que hacer esa larga escalada»

«Así que, sea quien sea mi próximo rival, si gano esa pelea, pelearé por el cinturón. Ya sea Ian o (Kamaru) Usman (a quien quiero), creo que el ganador de cualquier pelea es lo más lógico. Así que esos tipos deberían intentar pelear conmigo».