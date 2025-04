El campeón del peso welter, Belal Muhammad, no dejará que las apuestas se le suban a la cabeza de cara al UFC 315.

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) parte como moderado favorito en su primera defensa del título ante Jack Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) en su combate estelar del 10 de mayo (ESPN+ pago por evento, ESPN, ESPN+) en el Bell Centre de Montreal, Quebec, Canadá.

Es una sensación desconocida para Muhammad, que a menudo ha sido subestimado a lo largo de su carrera en la UFC. Incluso contendientes de primera fila como Sean Brady e Ian Machado Garry le han elegido para ganar.

«Sí, yo soy como hermano, vuelve atrás, aléjate de mí, no quiero a los aficionados», dijo Muhammad a MMA Junkie. «Quiero a los que dudan, quiero que la gente me diga que voy a perder porque eso me hace trabajar mucho más duro. Pero por eso tengo a mi alrededor un círculo, compañeros de equipo que me mantienen equilibrado. No hay pelea fácil en este juego, no hay victoria fácil, como dirá la gente o dirán los aficionados.

«En mi cabeza tengo que enfrentarme al mejor golpeador del mundo. En mi cabeza, voy a enfrentarme a Canelo Álvarez, así que tengo que entrenar como si fuera a enfrentarme a esos tipos para no pasarme de él y no levantar el pie del acelerador. Sigo teniendo esa mentalidad de perdedor (en los momios)»

«Para mí, no es defender el cinturón. Se trata de volver a pelear por el cinturón, de recordar que he tardado todo este tiempo en conseguir mi oportunidad por el título, que he tardado todo este tiempo en llamar la atención de alguien. No voy a dejarlo pasar. No me lo va a quitar».

Muhammad se enfrentó a Della Maddalena en una rueda de prensa previa a la pelea en Canadá. Fue un encuentro bastante cordial, pero Della Maddalena ha arremetido contra el campeón en entrevistas recientes. Calificó de aburrido el estilo de Muhammad y predijo un nocaut en el primer asalto de la pelea.

«Incluso cuando lo dice, no lo hace con confianza», dijo Muhammad de Della Maddalena. «Lo dice entre dientes: ‘Oh, sí, voy a acabar con él en el primer asalto’. Ni siquiera se lo cree. Creo que sabe que va a ser una noche larga para él, una noche dura para él, y el resultado va a ser inevitable. Voy a caminar a través de él, voy a romperlo, y voy a mostrar al mundo otra vez por qué soy el mejor del mundo.

«La gente ya, ‘Oh, su boxeo es esto, su boxeo es aquello’. Voy a mostrarles que voy a superarlo. Voy a superarle. Se suponía que Leon Edwards me superaría, me mataría en la pelea de pie. Ahora con Jack, voy a vencerlo en su propio juego. Voy a usar mis manos, a romperle física y mentalmente, y se va a dar cuenta de que debería haberse quedado más abajo en la clasificación. Debería haberse quedado en Australia».