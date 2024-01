Belal Muhammad: «Soy mejor cuando entrena y peleo durante el Ramadán»

Belal Muhammad es uno de los pocos combatientes musulmanes, si no el único, que no renuncia a prepararse para los combates durante el Ramadán.

Muhammad, uno de los principales contendientes en la división de peso welter de UFC, se ha preparado para peleas en el pasado y continuará haciéndolo mientras observa el Ramadán.

La festividad musulmana, que dura un mes, implica ayunar y no beber desde el amanecer hasta el atardecer, entre otros componentes espirituales. Este año, el Ramadán se celebrará del 10 de marzo al 9 de abril.

Al ser un luchador profesional, uno podría imaginar lo difícil que puede ser para un atleta que entrena al máximo. El ex campeón de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov, y otros peleadores musulmanes han optado por no pelear durante el Ramadán. Pero Mahoma siente que esto mejora su lucha.

«Creo que soy una mejor versión de mí mismo como ser humano, como persona, como musulmán. Cuando estoy en el estado mental adecuado y en paz, es cuando estoy en mi mejor momento. En Ramadán es cuando mejor estoy. Cada pelea, cada campamento que tuve hizo eso, incluso en la pelea con Gilbert Burns, tuve que hacerlo la última semana. Mentalmente, el poder que obtengo de ello, entra en la jaula conmigo.

“La tranquilidad que tengo toda la semana previa, es una sensación diferente. No me estoy estresando por la pelea. Le estoy dando mi tiempo, energía y espíritu a Dios durante todo el mes, para no tener que sentarme ahí y estresarme por cosas por las que no debería estresarme. Creo que me hace mucho mejor”.

Actualmente, Muhammad está invicto en sus últimas 10 peleas, incluidas nueve victorias y una sin competencia contra el actual campeón de peso welter de UFC, Leon Edwards . Aunque no se ha anunciado oficialmente, muchos esperan que Muhammad sea el próximo en pelear contra Edwards. Recientemente, Edwards dijo que está trabajando con la promoción para regresar a UFC 300 el 13 de abril, que es cuatro días después del Ramadán.

Muhammad no tiene problemas para pelear contra Edwards en UFC 300 y siente, en todo caso, que el ayuno le dará una ventaja sobre el inglés.

«Mental y físicamente, me dirá que estoy haciendo cosas que estos muchachos no están haciendo. León no está haciendo eso. León, que ya está débil mentalmente, necesitará un sorbo de agua después de cada maldita ronda de práctica. Yo voy a superarlo”.