Belal Muhammad: Soy el mejor boxeador de UFC

El campeón del peso wélter Belal Muhammad ha afirmado que ni siquiera intentará derribar a Jack Della Maddalena en el UFC 315, ya que quiere derrotarle en la batalla de los golpes.

«Voy a entrar ahí, voy a vencer a Jack«, dijo Muhammad en el podcast »The Coach And The Casual». «No voy a intentar ni un derribo, y voy a enseñarle el significado de las manos de Canelo. Voy a demostrar a los peleadores de la UFC, a los aficionados, que soy el mejor boxeador de la UFC, el mejor boxeador de la división de peso welter.»

Es una estrategia sorprendente dado que Muhammad reconoce que cree que tiene una clara ventaja en el departamento de lucha, pero no subestima lo que Maddalena podría ofrecer también en la lona.

«Creo que puedo derribarle, pero a mí no me gusta subestimar a nadie», dijo Muhammad. «Ha tenido peleas en las que le han derribado, pero él sigue adelante. Incluso en la última pelea con Gilbert Burns, pensé que estaba perdiendo hasta los últimos 30 segundos, lo que me dice que tiene corazón. Nunca se rendirá ni se dará por vencido aunque le derriben.

«Tengo que estar preparado para ir a un ritmo duro y estar preparado para que él lo iguale. Creo que gana a muchos porque los presiona, pero la diferencia es que cuando te enfrentas a otro peleador que presiona más que tú, tienes que retroceder. Entonces realmente no puedes boxear yendo hacia atrás».

Si Muhammad realmente no va a utilizar su lucha en absoluto en esta pelea, entonces parece un plan de juego defectuoso, ya que al menos la amenaza de derribos puede abrir más oportunidades en la pelea de pie en lo que probablemente será una batalla de golpes competitiva.

Dicho esto, es posible que Muhammad sólo esté jugando con Maddalena, que sin duda seguirá trabajando duro en su defensa de los derribos y en su trabajo en la lona de cara a la pelea del 10 de mayo en Montreal (Canadá).