El campeón del peso welter de la UFC, Belal Muhammad, no esperaba que Ian Machado Garry entrara tan pronto en la lucha por el título.

Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) hará su primera defensa del título contra Jack Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) en el UFC 315 del sábado (pago por evento, ESPN, ESPN+) en el Bell Centre de Montreal.

Machado Garry (16-1 MMA, 9-1 UFC) fue nombrado reserva oficial para Muhammad vs. Della Maddalena después de sobrevivir a un susto tardío para derrotar a Carlos Prates en el evento principal de UFC on ESPN 66 hace poco más de una semana.

«No tenía conocimiento, e incluso cuando lo dijo en la jaula, me dije, no hay manera de que este tipo esté a punto de ser el respaldo porque parecía un poco golpeado, especialmente en esa quinta ronda cuando se arrastraba por el suelo (vs. Prates)», dijo Muhammad sobre Garry en el podcast “Anik & Florian”.

«No hay duda de que ha sufrido algunos daños, pero ¿volverá a ganar peso y merecerá la pena? Porque yo no me voy a retirar, y estoy seguro de que Jack no se va a retirar viniendo desde Australia. Entonces, ¿realmente vale la pena si vas a hacer el peso? Pero lo está intentando, ¿verdad? Especialmente en una división ahora en la que la gente dice que ya no hay un claro aspirante al número 1».

Muhammad dijo recientemente a MMA Junkie que espera que Shavkat Rakhmonov sea el siguiente, pero si Rakhmonov no está sano a tiempo, ve a un ex campeón potencialmente saltando por encima de todos.

«Shavkat, no sabemos cuándo volverá, y luego tienes a (Sean) Brady, que se lució contra Leon Edwards», dijo Muhammad. «Kamaru (Usman) y (Joaquin) Buckley están a punto de pelear. Creo que (Machado Garry) está tratando de poner su nombre en la mezcla, pensando que va a consolidarse como reserva. Pero nunca se sabe lo que quiere la UFC. Creo que si Kamaru gana, harán que Kamaru se salte la línea, pase lo que pase».