Belal Muhammad responde a Gilbert Burns

Belal Muhammad tiene una explicación de por qué está clasificado más alto que Gilbert Burns. Durante el día de los medios de comunicación de UFC 283, Burns se mostró en desacuerdo con que Muhammad fuera más alto que él en la clasificación oficial de peso welter de UFC. Muhammad está invicto en sus últimas nueve peleas y más recientemente sacó a Sean Brady de las filas de los invictos con un nocaut técnico en el segundo asalto.

“¿Cómo diablos Belal Muhammed venció a Sean Brady , no tengo nada que ver con eso, y él me pasa en la clasificación?. Lo tengo: está bien, tiene un par de victorias. Pero nunca me ganó. ¿Por qué tomó mi lugar?

Burns (20-5 MMA, 13-5 UFC), quien inicialmente buscó una pelea con Jorge Masvidal, también afirmó que Muhammad lo rechazó para una pelea en UFC 283. Burns se enfrenta a Neil Magny en el evento coestelar del sábado en Jeunesse Arena en Rio de Janeiro. Muhammad respondió a Burns y señaló sus currículos recientes.

Lol because u have one ranked win and I have 4 ….and u begged for the masvidal fight for the last 7 months

— Belal Muhammad (@bullyb170) January 18, 2023