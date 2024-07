Belal Muhammad responde a Colby Covington: 0-3

No es de extrañar que Colby Covington, aspirante al título del peso wélter de la UFC, se encuentre entre los que no se han dejado impresionar por el nuevo campeón de su división.

Belal Muhammad completó su ascenso a la cima de la montaña en el mayor escenario de las artes marciales mixtas el pasado fin de semana, superando a Leon Edwards en el evento principal del pago por evento UFC 304 en el Co-op Live Arena de Manchester.

El combate a cinco asaltos fue ampliamente dominado por el aspirante, que cumplió su promesa de desbancar a «Rocky» de forma contundente y comenzar una nueva era en las 170 libras.

Por supuesto, aunque muchos quedaron impresionados por los esfuerzos de Muhammad en Inglaterra, todavía tiene su parte justa de detractores. Entre ellos está Covington…

► Covington sobre el evento principal de UFC 304: «Puedo decirte quién perdió y esos son los fanáticos»

Durante una reciente entrevista con Submission Radio, Covington dio su primera reacción a la victoria del campeonato de Muhammad al otro lado del charco el pasado fin de semana.

A pesar de no haber visto la pelea en sí, «Chaos» estaba seguro de que habría sido poco entretenida y un mal espectáculo para los aficionados.

Y tras apuntar tanto al nuevo campeón como a su mánager, Ali Abdelaziz, «Chaos» insistió en que no tendría ningún problema en arrebatarle el oro del peso welter a Muhammad, a quien también acusó de utilizar esteroides.

«Puedo decirte quién ha perdido y son los aficionados. Me siento mal por los aficionados porque les han robado algo de entretenimiento», dijo Covington. «Belal, el mono racista del zumo, ganó. Ahora que finalmente hizo su primer cheque fuera de los preliminares, por fin puede arreglar ese consolador que tiene en la cara. … Eso sólo si Ali no se queda con todo su dinero porque sabemos que su mánager de m*erda es un ladrón.

«No vi la pelea, hombre. … Sé que Leon ganó tanto dinero en la última pelea conmigo que no creo que tenga más hambre», continuó Covington. «(Muhammad es) un maric* de m*erda. La única vez que quiso pelear conmigo fue cuando ya tenía una pelea por el título firmada, sellada y entregada. Por lo demás, nunca ha dicho mi nombre porque sabe que es un pu*to y sabe lo que le haría»

«Si me cruzo con él, ya no será campeón. … Me encantaría pelear con él. Haré lo que haga falta para conseguirlo. … No tiene nada para mí. … Es obvio que está en los esteroides adecuados en este momento, haciendo los ciclos correctos. Tuvo una noche de relámpago en una botella».

A pesar de las afirmaciones de Covington, Muhammad le había mencionado mucho antes de que se confirmara su oportunidad por el título el año pasado. «Remember the Name» llamó a “Chaos” allá por 2017 en las secuelas de su victoria sobre Tim Means en UFC Fight Night 121 en Sídney, Australia.

No pasó mucho tiempo para que Muhammad respondiera, apuntando a Covington 0-3 récord en peleas por el título indiscutible de peso wélter de UFC en un comentario debajo de un clip de las recientes declaraciones del extitular interino.

Recientemente, Covington se quedó a las puertas del cinturón en la segunda defensa de Edwards. Una cómoda victoria por decisión para el británico siguió a las dos derrotas anteriores del título del estadounidense a manos de Kamaru Usman en 2019 y 2021.