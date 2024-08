Belal Muhammad: «Quiero unirme a CM Punk en la WWE»

Durante el episodion de WWE RAW posterior a SummerSlam, donde perdió ante Drew McIntyre en un combate con Seth Rollins como árbitro especial, CM Punk rindió tributo a Belal Muhammad, quien el fin de semana anterior había ganado el Campeonato Mundial de Peso Wélter de la UFC derrotando a Leon Edwards en UFC 304.

«Solo quiero tomarme un minuto rápido para reconocer y darle crédito a mi buen amigo, mi compañero, mi hermano Belal Muhammad. Ganó el título de peso wélter de la UFC. Ha sido una semana ocupada, no me olvidé. Felicitaciones. Me encanta ver que le suceden cosas buenas a personas buenas. Me encanta ver cómo el trabajo duro da sus frutos.»

► Belal Muhammad quiere entrar a la WWE

Más recientemente, cuando está disfrutando del inicio de su reinado y todavía se desconoce quién será su primer retador, «Remember The Name» confirma a Justin Barrasso de Sports Illustrated que le gustaría formar equipo con el «Best in the World» en una lucha, así como que estaba previsto para acudir a «The Biggest Party of the Summer»:

«Quiero hacer equipo con Punk. Se suponía que iba a ir a SummerSlam, pero terminé yendo a Abu Dabi para la pelea de UFC. Sabía que Punk iba a regresar y quería verlo, pero luego vi a Jelly Roll en el ring y pensé: ‘¡Ese podría haber sido yo!'».

