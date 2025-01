El campeón de peso welter, Belal Muhammad, sigue en espera su primera defensa del título, tras verse obligado a abandonar el UFC 310 por lesión.

Sin embargo, ganar el título (y defenderlo) son sólo un par de pasos en la búsqueda de Muhammad.

«El viaje no está completo. Mi viaje sólo estará completo cuando me consideren el mejor peso welter de la historia», declaró a los medios de comunicación en los World MMA Awards de diciembre. «Así que ahora mismo, es sólo otra parte. Lo dije, lo conseguí, ahora es pasar al siguiente objetivo».

Muhammad regresó a los entrenamientos a mediados de diciembre, tras ser tratado de una infección ósea en el pie que requirió la administración intravenosa de antibióticos. Espera volver en poco tiempo.

«Para mí, lo más probable es que sea antes del verano», declaró.

Detrás de Muhammad, por casualidad, estaba Alex Pereira, el peleador del año 2024 en muchas de las listas de lo mejor del año. Tras defender su cinturón en tres ocasiones y encabezar los combates más importantes del año, Pereira llevaba una racha envidiable. Es el tipo de carrera que Belal Muhammad desearía para 2025.

«100%. Se suponía que iba a pelear en esta [UFC 310] tarjeta, yo estaba tratando de hacer un cambio rápido, me lesiono, son cosas que pasan. Pero si estoy sano, prefiero estar en la jaula. Me encanta pelear, me encanta entrenar. Si Dios quiere, haré todas las peleas que pueda».

Muhammad también dio su selección de lo que lleva a casa de un amigo si están viendo las peleas.

«A una fiesta de peleas, llevo más bien postre. Es más fácil, todo el mundo come postre, no tienes que sentarte a elegir. Al azar, a algunos no les gusta la pizza, a otros no les gusta esto, así que me quedo con el postre».