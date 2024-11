Belal Muhammad da una actualización sobre su lesión

Hay buenas noticias para el campeón de peso welter de UFC, Belal Muhammad. El mes pasado, se reveló que Muhammad (24-3 MMA, 15-3 UFC) no iba a hacer su primera defensa del título contra Shavkat Rakhmonov en UFC 310 el 7 de diciembre debido a algunos problemas de salud graves.

Muhammad sufrió una infección desagradable en el dedo del pie que lo envió al hospital y lo obligó a retirarse de la pelea. Bueno, ahora, tres semanas después, las cosas parecen estar mejorando para el hombre de 36 años.

“Han sido tres semanas duras y difíciles, pero hoy nos enteramos de que ayer subí las escaleras y recibí muchos mensajes que decían: ‘¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?’, pero el médico me dio el visto bueno. Dijo que el dedo del pie se ve bien y que la herida está completamente cerrada, así que comencé a trotar. Lo único es que me quedan 10 días de antibióticos, así que el 1 de diciembre me quitarán la vía PICC y todo está listo. Ahora puedo ver la línea de meta. Me siento muy bien”.

Con la lesión de Muhammad, se habló de una posible implementación de un cinturón interino. Sin embargo, dado que Muhammad no iba a estar fuera por mucho tiempo, la UFC programó una pelea eliminatoria por el título entre Rakhmonov e Ian Machado Garry para el evento co-principal de UFC 310, promocionando la pelea por el título de peso mosca de la UFC entre Alexandre Pantoja y Kai Asakura al evento principal.

Muhammad está contento con la forma en que UFC manejó las cosas en su división.

“Sinceramente, me alegra que no haya habido un cinturón interino. No pensé que fuera necesario. Pero sí, creo que el enfrentamiento tiene mucho sentido cuando se analiza la división. Tenía más sentido que Buckley e Ian Garry. Creo que Shavkat e Ian Garry, ambos invictos, ambos están en la cima y ambos se han desafiado entre sí antes. Tiene mucho sentido y estoy emocionado por ver cómo va”.