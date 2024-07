Desde que ganó el título del peso welter de la UFC de forma asombrosa en UFC 278, Leon Edwards se ha convertido en el rostro de las MMA británicas.

«Rocky» se ha convertido en una estrella en este pasado del mundo, pero su próximo retador al título no cree que sus seguidores sean realmente fans suyos. Belal Muhammad intentará estropear la noche en el UFC 304 de Manchester destronando a Edwards en el evento principal que tendrá lugar en la madrugada del domingo.

Aunque los aficionados que acudan al Co-op Live Arena saldrán decepcionados si la última pelea de la noche no se decanta del lado del británico, Muhammad cree que sólo apoyaron a Edwards en primer lugar porque tiene el oro en su poder.

► Belal Muhammad no cree que a los aficionados británicos les importe Leon Edwards

En una entrevista concedida a Kaz Crossley para Title Sports Network durante la semana de la pelea, Muhammad reafirmó su teoría de que Edwards no tiene verdaderos seguidores.

Se preguntó por qué la gente apoya a «Rocky» cuando no se esfuerza por construir su perfil y su marca dándose a conocer más.

«Sí, no creo que Leon tenga ningún fan, si te soy sincero. ¿Cómo puedes ser fan de él? No es ruidoso, no habla, no tuitea, no se promociona, sólo tiene el cinturón».

Muhammad habló entonces de por qué cree que Edwards sólo recibe el apoyo de los aficionados británicos porque es el campeón del peso welter.

El contendiente número 2 en el ranking de 170 libras hizo referencia a la pelea de Edwards con Gunnar Nelson en 2019, donde fue abucheado en Londres debido a su pelea con una mitad del evento principal de esa noche, Darren Till de Liverpool.

«100%. Sí, no creo que estén, ni siquiera estaban montando para Leon antes de que obtuviera el cinturón. Le estaban abucheando. Como antes de eso, no se preocupaban por él, querían que Darren Till ganara el cinturón antes que él, así que no creo que realmente se preocupen por Leon Edwards. Sólo decían: ‘Ah, tío, Leon lo ha conseguido, muy bien, vamos a animarle ahora mismo, ya que va a ser en nuestra casa de todos modos, iremos a verle’».