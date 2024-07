Belal Muhammad califica a Leon Edwards como su pelea más fácil

Belal Muhammad afirmó recientemente que el actual campeón de peso welter de UFC, Leon Edwards, sería un paseo por el parque para él, sugiriendo que la división ha perdido su ventaja y actualmente carece de competitividad.

“Remember the Name” se está preparando para desafiar a Edwards en una revancha muy esperada por el título en el evento principal de UFC 304, programado para el 27 de julio en el estadio Co-op Live en Manchester, Inglaterra.

Muhammad logró una impresionante racha de 10 peleas invictas para asegurar su tan esperada oportunidad de ganar el oro de la UFC , un objetivo que ha estado persiguiendo con vehemencia durante bastante tiempo. Durante su trayectoria, el nativo de Illinois de 36 años derrotó a oponentes notables como Gilbert Burns, Sean Brady y Stephen Thompson.

Durante una reciente entrevista con Arab News , “Remember the Name” compartió sus pensamientos sobre su próximo enfrentamiento con Edwards. Argumentó que la división de peso welter carece de competitividad y afirmó con confianza que enfrentar a “Rocky” sería su pelea más directa hasta el momento .

“Veo debilidades en muchos de estos muchachos. No creo que vayan a haber peleas fáciles, pero si analizamos esta división, Leon es mi pelea más fácil”.

Muhammad enfatizó además que su amplia experiencia y su incansable búsqueda de mejorar serán sus mayores activos en la próxima pelea del 27 de julio.

“He tenido los mejores momentos y los peores momentos. Después de cada pelea, analizo lo que hice mal. Entreno todo el año para ser un mejor peleador. Realmente creo que estoy detrás de muchos de estos muchachos. Así que siempre he tenido esa mentalidad de que estoy detrás y tengo que seguir aprendiendo, creciendo y mejorando. Y creo que eso es lo que me separa del resto. En cada pelea, llego como un peleador diferente”.

Muhammad se enfrentó inicialmente a Edwards en una pelea con poca antelación durante un evento principal de UFC Fight Night en marzo de 2021. Desafortunadamente, un pinchazo accidental en el ojo en el segundo asalto obligó a Muhammad a retirarse, lo que resultó en que la pelea se declarara sin competencia.