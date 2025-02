Belal Muhammad advierte a Jack Della Maddalena antes del UFC 315

Belal Muhammad quiere demostrarle a Jack Della Maddalena que es una bestia diferente en este juego de MMA.

El campeón de peso welter de UFC es consciente de las dificultades que ha experimentado su próximo retador al título en su ascenso en las filas, y es por eso que le ha emitido una advertencia a Della Maddalena (17-2 MMA, 7-0 UFC) antes de su pelea por el campeonato del evento principal en UFC 315 , que se llevará a cabo el 10 de mayo en el Bell Centre.

«Nunca subestimo a nadie. Me gusta sobreestimar a mis oponentes. Así que para mí, has tenido 14 meses; más vale que hayas mejorado.

“Como dije, esto tiene sus límites. No soy Bassil Hafez. No soy Gilbert Burns. Cuando te metas en la jaula conmigo, te darás cuenta de que es el campeón. ¿Por qué todos siguen diciendo que no es tan bueno? Definitivamente es el mejor del mundo. Quiero que salga de la jaula con esa reacción. Para él, será una noche difícil, una noche difícil”.