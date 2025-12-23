Becky Lynch vuelve a exigir la salida de Adam Pearce

En el reciene Monday Night RAW, Becky Lynch irrumpió en el ring, dejando en claro que no estaba allí para celebrar el reinado de Maxxine Dupri, porque continuaba afirmando que ella era «la verdadera Campeona Intercontinental». Sin embargo, la tensión se desbordó rápidamente cuando Dupri apareció y le recordó a Lynch que ya la había vencido varias veces e incluso le ofreció una revancha. Eso no le sentó bien a The Man, quien abofeteó a la Campeona Intercontinental y se enfrascó en una pelea campal, solo para que Dupri le aplicara una brutal llave al tobillo que obligó a Lynch a rendirse.

► Becky Lynch quiere el Campeonato Intercontinental de vuelta

Tras la emisión del segmento en el que fue castigada por Maxxine Dupri, Becky Lynch recurrió a su cuenta de Twitter y descargó directamente contra el gerente general de RAW, Adam Pearce, exigiendo una vez más su despido.

“¡¡¡PEARCE DEBE RENUNCIAR INMEDIATAMENTE!!! Después de que mis abogados negociaran un regreso exitoso y MUY LUCRATIVO, ¿¡permiten que ESTA MANÍACA intente romperme el tobillo?!?! ¿¡Dónde estaba el personal de seguridad?! ¿¡¿COLUSIÓN ENTRE USTEDES DOS?!? Algo que investigar. ¡Por suerte, tengo tobillos fuertes y apenas lo sentí!”

Becky Lynch no ha luchado desde Survivor Series, donde se rindió ante AJ Lee en el combate WarGames femeni. Sin embargo, en línea ha estado bastante activa descargando su furia contra Maxxine Dupri y Adam Pearce y exigiendo el Campeonato Femenil Intercontinental de vuelta, bajo la premisa de que «no lo perdió en justa lid». Ahora, «The Man» tendrá una nueva oportunidad en una eventual revancha contra Maxxine Dupri, donde espera ponerle punto final a esta rivalidad, y con el título nuevamente en su poder.