Becky Lynch vs. Nikki Bella en Clash in Paris 2025

Esta tarde, en la más reciente edición de Raw, desde Birmingham, Inglaterra, vimos cómo la Campeona Intercontinental, Becky Lynch, insultó a los fans y tuvo un careo con la Miembro del Salón de la Fama WWE, Nikki Bella, quedando así una lucha por el título entre ambas lista para Clash in Paris 2025.

La Campeona Intercontinental, Becky Lynch, salió al ring, y entre abucheos y ovaciones, recordó que en Birmingham tuvo su primer tryout hace trece años, aunque llamó a la ciudad un basurero y criticó a Aston Villa y Birmingham City.

► Así fue como se pactó Becky Lynch vs. Nikki Bella para Clash in Paris 2025

Nikki Bella interrumpió la promo y le dijo a Becky que actuaba como una “perra”, reclamando una lucha por el título; Becky la rechazó y la llamó “Broke Neck Barbie”, pero Nikki le recordó que ella le abrió las puertas para hacer historia.

Becky admitió que no quería respetar a Nikki, sino reemplazarla, mientras Nikki la acusó de haber sido siempre la acompañante de Charlotte; Becky respondió con firmeza que nunca fue la sombra de nadie en WWE.

Nikki le preguntó a Becky si había perdido las bolas y le prometió patearle el trasero para quitarle el campeonato. Becky respondió que no era una cobarde y que en París le demostraría a Nikki quién mandaba.

La confrontación subió de tono cuando Nikki la acusó de desesperada y Becky lo tomó como un intento británico por menospreciar a los irlandeses; Nikki le dijo que no tenía clase y la llamó “cobarde”, lo que Becky negó, aceptando enfrentarse a Nikki en París, no en Birmingham.

Becky Lynch bringing up Ozzy Osbourne in Birmingham "The only good thing to come out of Birmingham died a month ago! But in fairness to Ozzy Osbourne, at least he moved to LA, a proper city, because if I lived in Birmingham, I'd die too!"#WWERAW — Fightful Wrestling (@fightful.com) 2025-08-25T20:28:04.130Z

El careo terminó con insultos sobre la ciudad, Nikki diciendo que el apellido Bella siempre sería más grande, y ambas intentando conectar sus remates finales hasta que Becky escapó al ringside, dejando todo listo para su choque por el título en Clash in Paris.

Tras la promo, un poco meh, entre Nikki Bella y Becky Lynch, todo hace indicar que se enfrentarán éste domingo en París por el Título Intercontinental Femenino… Me parecía extraño que no hubiera ni un combate para ellas en el evento. A ver si Bella da la talla#WWERaw — Rubén Toledo (@capitanclio.bsky.social) 2025-08-25T20:29:26.716Z