Durante el último WWE Raw, dedicado a Stranger Things, Becky Lynch recuperó el Campeonato Intercontinental Femenil de manos de Maxxine Dupri.
WWE RAW 5 de enero 2026 | Resultados en vivo y cobertura | CM Punk vs. Bron Breakker
► Becky Lynch es nueva Campeona Intercontinental
En las horas más recientes, «El Hombre» ha estado hablando de su triunfo en redes sociales:
«¡¡¡QUÉ VICTORIA!!! ¡¡¡DOMINÉ COMPLETAMENTE ESE COMBATE!!! ¡¡¡FELICIDADES A MÍ, LA PRIMERA DOBLE CAMPEONA INTERCONTINENTAL DE LA HISTORIA!!! (AUNQUE EN REALIDAD NUNCA LO PERDÍ EN PRIMER LUGAR). ¡¡¡LO DE ESTA NOCHE ES UNA VICTORIA DE LA QUE NETFLIX PUEDE ESTAR ORGULLOSA!!!».
«¡Acabo de colgar el teléfono con el NUEVO ALCALDE DE NUEVA YORK! ¡Es un ENORME creyente en Becky y quería felicitarme por mi victoria HISTÓRICA! ¡Incluso quiere organizarme el MAYOR DESFILE DE LA HISTORIA DE LA CIUDAD! Lo rechacé educadamente porque tengo entrevistas importantes, estrenos y fiestas de celebración a las que asistir. ¡VIDA DE ESTRELLA!».
«¡GANÉ LIMPIA Y JUSTAMENTE (EXCELENTE arbitraje, por cierto)!!! No es culpa mía ser MÁS LISTA, MÁS RÁPIDA y MEJOR que la DIFUNTA DUPRI. ¡Quizá debería haber ENTRENADO MÁS en lugar de hacer TikToks de bodas! ¡¡¡TOTAL PERDEDORA!!!».
Becky gets the WIN! 🏆 @BeckyLynchWWE is now a 2x Women’s Intercontinental Champion! pic.twitter.com/T2bMrlWeCv
— WWE (@WWE) January 6, 2026
«Mi móvil no ha parado de sonar con llamadas de las MAYORES celebridades, GRANDES estrellas del deporte y dignatarios de todo el mundo FELICITÁNDOME y DÁNDOME LAS GRACIAS por vencer a Maxxine anoche. Como VUESTRA campeona Intercontinental, represento a TODOS y CADA UNO de vosotros (¡incluso a mis ODIADORES!). ¡MUCHA gente está diciendo que soy la mejor campeona de TODA LA GALAXIA! ¡Deberían renombrarlo como el CAMPEONATO GALÁCTICO! Algo que habrá que estudiar.
«Pasé la mañana ENCARANDO en persona a la terrible “PRENSA DE LUCHA LIBRE”. Qué curioso que solo tuvieran COSAS BUENAS que decir de mí: me agradecieron, me felicitaron e incluso me trajeron REGALOS. ¡Estos supuestos “EXPERTOS” son unos COBARDES! Hablan mucho en internet y luego no lo respaldan cara a cara (¡a diferencia de MÍ!)».
«Ya han salido las primeras cifras, y es hora de llamarlo Sirius BEX-M. ¡Gracias a mí y a mi MARIDO CAÑÓN, hemos aumentado la audiencia en un 500 %!!! ¡INCREÍBLE, aunque nada sorprendente!».