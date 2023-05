Becky Lynch tiene una meta antes de su retiro

Becky Lynch ha tenido una gran carrera en la WWE, consolidándose como una de las principales estrellas de la compañía desde que fuera ascendida al elenco principal en el 2015. Con varios títulos en su haber, y siendo partícipe de grandes rivalidades para llevar a la división femenil de WWE a otro nivel, muchos podrían decir que ya lo ha conseguido todo; no obstante, hay algo que todavía es materia pendiente para “The Man”: ganar el maletín de Money in the Bank.

► La lista de deseos de Becky Lynch antes de su retiro

Además de ganar en varias ocasiones el Campeonato Femenil, tanto en RAW como en SmackDown, Becky Lynch logró recientemente el Campeonato Femenil de Parejas junto a Lita. También ganó el Royal Rumble en el 2019, y solo le queda añadir el contrato de Money in the Bank a su currículum, que ya es digno del Salón de la Fama.

Durante una entrevista reciente en el podcast My Love Letter to Wrestling de Mark Andrews, Becky Lynch habló sobre su intención de ganar el Money in the Bank antes de retirarse. También agregó una lucha contra Beth Phoenix en su lista de deseos.

“Quiero ganar el maletín de Money in the Bank antes de mi retiro. Quiero ganar el maletín de Money in the Bank. Y también luchar con Beth Phoenix. ¡He estado tratando de conseguirla durante un año! Ella ha estado esquivandome.”

La edición de este año de Money in the Bank se llevará a cabo en la Arena O2 en Londres, Inglaterra, y es posible que Becky Lynch esté allí, aunque todavía es muy prematuro para establecer quiénes serán los participantes para luchar por el codiciado maletín. Lo único que parece ya un hecho, es que el evento tendrá un lleno total.