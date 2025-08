Becky Lynch: “Soy la mejor mujer que ha hecho esto”

«The Man» Becky Lynch se dirige a defender el Campeonato Intercontinental Femenil WWE contra Lyra Valkyria en el evento premium SummerSlam 2025. Antes, se tomó recientemente unos momentos para realizar una entrevista para las plataformas de la propia compañía de la cual destacamos a continaución sus declaraciónes más interesantes.

► En palabras de Becky Lynch

Sobre el inicio de la revolución femenil en WWE

«Hace unos 10 años, recuerdo sentirme muy insegura sobre mi lugar en esta empresa, pero muy segura de mi potencial aquí. Sentíamos que íbamos a cambiar las reglas del juego, que íbamos a cambiar el mundo. Íbamos a hacer cosas grandes. Pero también recuerdo que yo era como el pensamiento secundario. Era Charlotte, eran las grandes estrellas… con la participación de Becky. Bueno, ya no es ‘con la participación de Becky’, ¿verdad?«

Sobre el cambio de actitud y su relación con los fans

«¿Que mi actitud cambió? No, mi actitud no cambió. La actitud de la gente hacia mí cambió, y me rompieron el corazón. Luché por ellos. He estado cambiando el juego durante la última década y, aun así, piensan que soy una persona horrible. Entonces, seré esa persona. Lo que quieran que sea, lo seré para ustedes. Pero deben saber que me han estado frenando… así que ahora ‘The Man’ va a frenar a todos los demás.»

Sobre Lyra Valkyria

«Lyra se iluminó cuando salí al escenario. Parecía que iba a llorar. Le permití hacer historia como su heroína.

Becky y Lyra con los campeonatos. Ella también se convirtió en Lyra, campeona doble junto a ‘The Man’. Un sueño hecho realidad. Sentí que un gran objetivo de vida se cumplió hoy… ¿Y qué hizo ella? Oblivion. Todo mi impulso, todo mi esfuerzo… la había convertido en campeona doble y lo arruinó. Tiene que aprender una lección. Es amor duro.»

Sobre el significado del Campeonato Intercontinental

«Este título lo es todo. Es el campeonato del trabajador incansable, y eso es lo que soy. También es un campeonato diseñado para dar oportunidades. Y yo soy la guardiana de esas oportunidades. Puedo hacer por las carreras de otros lo que nadie más puede hacer. Mira a Lyra… fue una buena campeona, fue la primera Intercontinental. Pero mírala ahora: la he elevado como nadie más porque soy la mejor.»

Sobre el combate en SummerSlam

«Aceptó el reto: si no me vence, no podrá luchar por este campeonato mientras yo lo tenga. Pero ella también me arrinconó, me forzó a aceptar una lucha sin descalificación ni conteo. Ahora no tengo la ventaja de campeona. Pero soy una maestra en este tipo de combates porque tengo algo aquí adentro el corazón, algo que siempre me impulsa al siguiente nivel. Cuando tengo el mundo entero a mi disposición, puedo hacerlo todo. La que tendrá que exigirse es ella.»

Sobre volver a MetLife Stadium

«Me traerá recuerdos… recuerdos de mi grandeza. Y no lo digo solo yo: lo dicen otros. Sports Illustrated, la mejor mujer de todos los tiempos… esa soy yo. Nadie puede hacer lo que yo hago, después de todo lo que he hecho. Becky es lo mejor para el negocio. Y por suerte, sacaremos a Lyra de escena. Será lo peor que le haya pasado, porque ya no estará en mi órbita. Y eso confirmará aún más que soy la mejor mujer que lo ha hecho jamás. Esto es solo la cereza del pastel.»