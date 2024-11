Becky Lynch siembra dudas sobre su regreso al ring

Becky Lynch desapareció de la programación de la WWE desde su derrota del 27 de mayo ante Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenil, convirtiéndose en una agente libre en el proceso; sin embargo, los fanáticos se preguntan si volverá al ring pronto, a tal punto que despertó el entusiasmo de los fanáticos recientemente cuando anunció su próxima aparición en el Vulture Festival el 17 de noviembre, donde insinuó que hablará sobre su libro, su carrera y sobre lo que se viene después.

► Becky Lynch no está retirada, pero está ocupada

Finalmente llegó el día esperado por muchos, ya que Becky Lyncn hizo una aparición en el Vulture Festival 2024 y dio una idea de lo que ha estado haciendo y lo que podría venir después. Evidentemente, no dio mayores detalles de si volverá y cuándo volverá al ring, pero dejó la puerta abierta para hacerlo en el futuro.

«Muchachos. Ah, ya saben, estoy entrenando para esta media maratón. He estado trabajando en otras cosas de las que realmente no puedo hablar.«

«Si crees que la forma en que voy a salir, después de la carrera que he tenido, es con Dominik Mysterio cerrándome una puerta en la cara, bueno, eso probablemente no sucederá«.

“¿Cuándo será ese regreso? No lo sé. No lo sé. Realmente me he estado divirtiendo y trabajando en algunos proyectos que me entusiasman mucho. Siempre que puedo compartirlos con ustedes, creo que son bastante increíbles. Creo que pensarán que son bastante increíbles y sí, veremos qué nos depara el futuro”.

Los comentarios de Lynch dejan la puerta abierta a infinitas posibilidades, tanto dentro como fuera del ring. Sin embargo, por ahora está enfocada en otros proyectos personales que ha decidido no revelar por el momento.